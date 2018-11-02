عز وهنيدى وتامر حسنى ..اللعب على المضمون بالأجزاء الثانية لأعمالهم
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:50 صآمال البنا
هوجة من الأجزاء الثانية للأعمال السينمائية، انطلقت عند صناع السينما، وهناك أكثر من عمل يستعد صناعه لإنهاء التحضيرات الأولى لجزء ثان منه، فى مقدمة هذه المشاريع، فيلم «الفيل الأزرق»، الذى سبق وقدمه كريم عبد العزيز منذ ما يقرب من أربعة أعوام وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه بدور العرض السينمائية، لذلك فكر فريق العمل فى تقديم جزء جديد منه.
أما المشروع الثانى فكان من نصيب فيلم «أولاد رزق»، الذى قام ببطولته الفنان أحمد عز مع عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوى، وأحمد داوود، وبدأ الكاتب صلاح الجهينى مؤلف الفيلم، بالتحضير للجزء الجديد، وأوشك على الانتهاء من أحداثه كاملة، ومن المقرر بدء تصوير الفيلم فور انتهاء أحمد عز من تصوير فيلمه الجديد «الممر».
أيضاً فيلم «صعيدى فى الجامعة الأمريكية»، الذى سبق وقدمه الفنان محمد هنيدى، منذ ما يقرب من عشرين عاما، من المنتظر أن يتم تنفيذ جزء ثان منه بعدما أكد مدحت العدل كاتب الفيلم أن فريق العمل يرغب فى تقديم جزء جديد، وكان هذا الأمر اقتراحا من هنيدى بطل الفيلم، ومن المقرر أن يبدأ فى كتابة أحداث الجزء الجديد خلال الفترة المقبلة لكن نفى أن يكون أبطال الجزء الثانى هم أنفسهم أبطال الجزء الأول من الفيلم ومن الممكن أن يكتفى بمشهد واحد لنجوم الجزء الأول وظهورهم كضيوف شرف بالأحداث، وانضم فيلم «البدلة» لتامر حسنى للقائمة ليكون آخر الأعمال السينمائية التى يتم تحضير جزء جديد من أحداثه استثمارا للنجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول منه، وحقق الفيلم ما يقرب من خمسين مليون جنيه إيرادات خلال شهر واحد من عرضه بدور العرض السينمائية، وأكد منتج العمل وليد منصور أنهم كانوا يخططون لجزء ثان قبل عرض الفيلم بالسينما، وهو ما جعلهم يختارون نهاية مفتوحة للأحداث تمهيدا لأحداث الجزء الجديد من العمل، والفيلم شارك فى بطولته أكرم حسنى وماجد المصرى وأمينة خليل وإخراج محمد العدل.