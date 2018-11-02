عز وهنيدى وتامر حسنى ..اللعب على المضمون بالأجزاء الثانية لأعمالهم

هوجة من الأجزاء الثانية للأعمال السينمائية، انطلقت عند صناع السينما، وهناك أكثر من عمل يستعد صناعه لإنهاء التحضيرات الأولى لجزء ثان منه، فى مقدمة هذه المشاريع، فيلم «الفيل الأزرق»، الذى سبق وقدمه كريم عبد العزيز منذ ما يقرب من أربعة أعوام وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه بدور العرض السينمائية، لذلك فكر فريق العمل فى تقديم جزء جديد منه.





أما المشروع الثانى فكان من نصيب فيلم «أولاد رزق»، الذى قام ببطولته الفنان أحمد عز مع عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوى، وأحمد داوود، وبدأ الكاتب صلاح الجهينى مؤلف الفيلم، بالتحضير للجزء الجديد، وأوشك على الانتهاء من أحداثه كاملة، ومن المقرر بدء تصوير الفيلم فور انتهاء أحمد عز من تصوير فيلمه الجديد «الممر».



