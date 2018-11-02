مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الاهلي والترجي hd | كورة شوت اون لاين
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:48 صعيد طارق
الأهلي والترجي قمة نارية في ملعب برج العرب بالإسكندرية:
يتطلع فريق الأهلي لحصد الانتصار اليوم أمام الترجي في قمة نارية بملعب برج العرب بذهاب نهائي بطولة إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.
يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، محاضرة فنية أخيرة مع لاعبي الفريق في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة داخل مقر إقامة الفريق في برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.
ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتشهد محاضرة كارتيرون مع لاعبي الأهلى مراجعة خطة المباراة والمهام المكلف بها كل لاعب في مواجهة اليوم بالإضافة إلى إعلان تشكيل اللقاء.
يذكر أن الأهلي يتحرك إلى ملعب المباراة في السابعة مساء؛ استعدادا لخوض مواجهة الترجي المرتقبة.
الأهلي Vs الترجي التونسي.
البطولة : دوري أبطال أفريقيا (النهائي (مباراة ذهاب)).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : استاد برج العرب .
المعلقين : محمد الكواليني + رؤوف خليف .
موعد المباراة :
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
البطولة : دوري أبطال أفريقيا (النهائي (مباراة ذهاب)).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : استاد برج العرب .
المعلقين : محمد الكواليني + رؤوف خليف .
موعد المباراة :
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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