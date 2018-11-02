مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الاهلي والترجي hd | كورة شوت اون لاين

الأهلي والترجي قمة نارية في ملعب برج العرب بالإسكندرية:

يتطلع فريق الأهلي لحصد الانتصار اليوم أمام الترجي في قمة نارية بملعب برج العرب بذهاب نهائي بطولة إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.





يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، محاضرة فنية أخيرة مع لاعبي الفريق في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة داخل مقر إقامة الفريق في برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.





ويلتقي التونسي في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وتشهد محاضرة كارتيرون مع لاعبي الأهلى مراجعة خطة المباراة والمهام المكلف بها كل لاعب في مواجهة اليوم بالإضافة إلى إعلان تشكيل اللقاء.









يذكر أن الأهلي يتحرك إلى ملعب المباراة في السابعة مساء؛ استعدادا لخوض مواجهة الترجي المرتقبة.



