ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد يوسف: الأهلي سيحسم التتويج بلقب إفريقيا في "رادس"

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:47 ص
محمد يوسف: الأهلي سيحسم التتويج بلقب إفريقيا في رادس
طباعة
الفجر الرياضي
 
قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعبين جاهزون لمواجهة الترجي التونسي اليوم.

وأضاف أن اللاعبين جميعا لديهم حماس كبير للخروج بنتيجة إيجابية في لقاء اليوم.

واستكمل أن مباراة اليوم سيكون لها تأثير كبير على تفكير وطريقة لعب المدربين الاثنين في مباراة العودة برادس.

وشدد على أن مباراة الترجي التونسي مدتها ١٨٠ دقيقة كاملة، ويجب أن يعرف الجميع أن هناك سيناريوهات كثيرة للحسم ستنتهي في رادس وليس في لقاء اليوم.

وأضاف أن مساندة الكابتن الخطيب للفريق ووجوده مع بعثة الأهلي في برج العرب له أثر إيجابي للغاية على معنويات اللاعبين.

وأتم : «بالتأكيد تقنية الـ «VAR » سيكون لها مردود، ولكن هذا لا نفكر فيه الآن بقدر التفكير في كيفية تحقيق هدفنا.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
طلائع الجيش
الجونة
-
x
15:30
-
إنبي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
سموحة
بيراميدز
-
x
17:30
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
14:55
-
التعاون
القادسية
-
x
16:35
-
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 12:00:05 PM