محمد يوسف: الأهلي سيحسم التتويج بلقب إفريقيا في "رادس"

قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعبين جاهزون لمواجهة الترجي التونسي اليوم.





وأضاف أن اللاعبين جميعا لديهم حماس كبير للخروج بنتيجة إيجابية في لقاء اليوم.





واستكمل أن مباراة اليوم سيكون لها تأثير كبير على تفكير وطريقة لعب المدربين الاثنين في مباراة العودة برادس.





وشدد على أن مباراة الترجي التونسي مدتها ١٨٠ دقيقة كاملة، ويجب أن يعرف الجميع أن هناك سيناريوهات كثيرة للحسم ستنتهي في رادس وليس في لقاء اليوم.





وأضاف أن مساندة الكابتن الخطيب للفريق ووجوده مع بعثة الأهلي في برج العرب له أثر إيجابي للغاية على معنويات اللاعبين.





وأتم : «بالتأكيد تقنية الـ «VAR » سيكون لها مردود، ولكن هذا لا نفكر فيه الآن بقدر التفكير في كيفية تحقيق هدفنا.



