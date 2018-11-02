live7hd يلا كورة مباراة الاهلي والترجي مباشر | كورة اون لاين مباراة الاهلي والترجي بث مباشر كورة oair| تابع olline

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يفتح استاد برج العرب بالأسكندرية أبوابه لاستضافة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 بين الأهلي والترجي، وذلك يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018.

استهل غول أفريقيا مشواره في المسابقة هذا العام من الدور التمهيدي، والذي قابل فيه أساك كونكورد الموريتاني وفاز عليه بمجموع نتائج (6-1) من مباراتي الذهاب والإياب، ثم واجه جور ماهيا الكيني وتخطاه بصعوبةٍ بمجموعة نتائج (1-0)، وفي نفس الدور، قابل المارد الأحمر مونانا الجابوني وفاز عليه بنتيجة (7-1) من لقائي الذهاب والعودة.

وقع الفريقان في المجموعة الأولى رفقة كامبالا سيتي وتاونشيب رولرز، وبعد أن كان الترجي متفوقاً ومحلقاً في المركز الأول، عاد الأهلي من بعيد وافتك الصدارة من المكشخة وتركه يتأهل كوصيفاً عن المجموعة.

قابل الشياطين الحمر حوريا الغيني في ربع النهائي وتخطاه بمجموع نتائج (4-0)، ثم واجه وفاق سطيف وتخطاه بصعوبةٍ بنتيجة (3-2)، وذلك بعد أن انتصر عليه ذهاباً بهدفين نظيفين، وخسر إياباً بهدفين لهدف، أما غول أفريقيا فقد تخطى النجم الساحلي بنتيجة (3-1) كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب، وأقصى بريميو دي أجوستو من دوري أبطال أفريقيا 2018 في نصف النهائي بمجموع نتائج (4-3).

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيتواصل غياب الظهير الأيسر علي معلول والمهاجم جونيور أجايي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي بداعي الإصابة، ورغم عودة نجيب للتدريبات تم استبعاده نظراً لعدم الجاهزية، وقد يغيب أحمد فتحي للإصابة أيضاً بعد شعوره بآلامٍ في العضلة الأمامية في تدريبات يوم الثلاثاء، لكن الخبر الجيد لجماهير الأهلي هو أن محمد الشناوي جاهزاً لمباراة برج العرب بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة الوصل في البطولة العربية.

سيبدأ كارتيرون بنفس طريقته وتشكيلته المعتادتين، وفي حالة تأكد غياب الظهير الأيمن للشياطين الحمر سيدفع بمحمد هاني بدلاً منه، فيما سيكون أيمن أشرف هو الظهير الأيسر بدلاً من علي معلول المصاب.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - سعد سمير - أحمد فتحي

عمرو السولية - حسام عاشور

إسلام محارب - وليد سليمان - أحمد حمودي

وليد أزارو

الغيابات والتشكيل المتوقع للترجي

لا توجد غيابات في صفوف الترجي قبل ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي، باستثناء الظهير الأيسر أيمن بن محمد الذي لم يشارك في مباراة الفريق الأخيرة ضد حمام الأنف للإصابة، والمحتمل عدم لحاقه بالمباراة النهائية ضد المارد الأحمر.

سيبدأ المدرب خالد بن يحيى بطريقته وتشكيلته المعتاده، لكن التبديل الذي قد يطرأ على التشكيلة الأساسية هو الدفع بحسين الربيعي في مركز الظهير الأيسر في حالة تأكد غياب بن محمد للإصابة.





التشكيل | 4-2-3-1

رامي الجريدي

أيمن بن محمد - خليل شمام - شمس الدين الذوادي - سامح الدربالي

فرانك كوم - فوسيني كوليبالي

يوسف البلايلي - غيلان الشعلالي - أنيس البدري

طه ياسين الخنيسي





بطاقة الاهلي والترجي:

الأهلي Vs الترجي التونسي.