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الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:42 صعمرو عادل
أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن لاعبى الفريق جاهزون لمواجهة الترجى التونسى فى برج العرب الليلة، وأن جميع اللاعبين جميعا لديهم حماس كبير للخروج بنتيجة إيجابية فى اللقاء.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر | كورة لايف | الامبراطورية | embratoria live | بأعلى جودة | KOORA
ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف يوسف، مباراة اليوم سيكون لها تأثير كبير على تفكير وطريقة لعب المدربين الاثنين فى مباراة العودة برادس ، وشدد على أن مباراة الترجى التونسي مدتها 180 دقيقة كاملة، ويجب أن يعرف الجميع أن هناك سيناريوهات كثيرة للحسم ستنتهي في رادس وليس في لقاء اليوم.
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وشدد مدرب الأهلى على أن مساندة محمود الخطيب، رئيس النادى، للفريق ووجوده مع بعثة الأهلي ببرج العرب له أثر إيجابى للغاية على معنويات اللاعبين.
واختتم يوسف تصريحاته قائلا، «بالتأكيد تقنية الـ «VAR » سيكون لها مردود، ولكن هذا لا نفكر فيه الآن بقدر التفكير في كيفية تحقيق هدفنا.
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