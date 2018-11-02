سعد سمير: ننتظر دعم جماهير الأهلي لتحقق حلم اللقب التاسع

أكد سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رفع الكأس الإفريقية التاسعة هي بمثابة حلم لدى جميع لاعبي الفريق.





وأضاف أن الفريق لديه طموح كبير للخروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام الترجي التونسي لتسهيل المهمة في مباراة العودة بتونس.





وأتم: «اعتدنا من جماهيرنا الوقوف خلفنا في المواقف الصعبة والحاسمة، وهذا ما ننتظره منهم الليلة».





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية .



