حكايات عصفور قمر الدين.. نادية عمارة ترفض الكشف عن سر توقف "قلوب عامرة"

فى الوقت الذى تحتفل فيه الداعية الإسلامية نادية عمارة بنجاح برنامجها الجديد «حروف من نور» والذى يتم عرضه على قناة دى إم سى، وتعاونت فيه للمرة الأولى مع المخرج أكرم فاروق والمنتج هشام سيلمان صاحب شركة هاما الشركة المنتجة للبرنامج والذى يعرض على نفس شاشة القناة التى يرأسها هشام سيلمان، ترفض الدكتورة نادية الإفصاح عن سر توقف برنامجها «قلوب عامرة « ورحيلها المفاجئ عن قناة أون إى، ولكن علمنا من مصادرنا الخاصة أن سمة خلافا كبيرا حدث بين الداعية الإسلامية وإدارة القناة بعد أن قرروا ترحيل موعد برنامجها إلى الثالثة عصراً بدلاً من الخامسة مساء، وهو الأمر الذى رفضته دكتورة نادية خصوصاً أن سبب ترحيل موعد البرنامج هو عرض برنامج كلام ستات بدلاً منه، الأمر الذى أغضبها، ولكن إدارة القناة أصرت على تعديل موعد البرنامج وتجاهل المنتج تامر مرسى طلب الدكتور نادية بالحفاظ على موعد برنامجها الذى اعتاد الجمهور عليه منذ انتقالها من قناة الحياة لقناة أون إى، الأمر الذى أغضبها وقررت بعده الانسحاب فى هدوء من القناة تمهيداً لانتقالها لقناة دى إم سى.