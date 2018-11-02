حكايات عصفور قمر الدين.. صدمة شريف منير!

يمتلك شريف منير من النجومية والموهبة ما يضمن لأى عمل يقدمه النجاح، فهو بحق فنان متعدد المواهب، ممثل وموسيقى ومثقف ويحمل خبرة سنوات طويلة من الحياة، كل هذه العناصر جعلت الجميع ينتظرون شريف منير فى برنامجه الجديد «أنا وبنتى» مع ابنته أسما، صاحبة النجومية الكبيرة على السوشيال ميديا، وبالفعل خرجت الحلقة الأولى من البرنامج، ديكورا راقيا، وإضاءة مبهرة، وإخراجا احترافيا، لكن للأسف لا يوجد أى محتوى أو مضمون بالحلقة، ظهر شريف وكأنه تائه لا يوجد ما يتحدث فيه مع ابنته، لا يوجد عامل مشترك يجمع بينهما، أو حتى على الأقل يختلفان عليه، الحلقة كانت عن الضحك، وللأسف لم يمنح صناع المحتوى الفرصة لشريف منير ليكون ظهوره جديدا ومختلفا، تركوه تائها هو وأسما فى بحور الاستسهال وعدم التحضير الجيد لا فى مادة الحلقة أو حتى ضيوفها، فكانت النتيجة، صدمة لجمهور شريف منير، الذى يجب أن ينتبه لنجوميته ويبدأ تصحيح المسار حتى لا يكون ضيفاً مؤقتاً يخسر بمرور الوقت نجوميته وتاريخه فى تجربة لن تضيف إليه أى شىء.