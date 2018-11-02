لايف.. يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم 2-11-2018 نهائي دوري أبطال إفريقيا (مباشر)| 1 beIN SPORTS



يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم 2-11-2018 نهائي دوري أبطال إفريقيا (مباشر)





تذاع المباراة عبر فضائية beIN SPORTS hd الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، كما تذاع مجانا عبر الفضائية الثانية والنيل للرياضة البث الأرضي.





يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم 2-11-2018 نهائي دوري أبطال إفريقيا (مباشر)





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يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم 2-11-2018 نهائي دوري أبطال إفريقيا (مباشر)





بطاقة مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم

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يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم 2-11-2018 نهائي دوري أبطال إفريقيا (مباشر)





موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1

معلق المباراة : رؤوف خليف + محمد الكواليني

ملعب المباراة: (برج العرب) بالاسكندرية

موعد المباراة: 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .

22:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

لايف.. يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم 2-11-2018 نهائي دوري أبطال إفريقيا (مباشر)| 1 beIN SPORTS



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يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم 2-11-2018 نهائي دوري أبطال إفريقيا (مباشر)





تشكيل الأهلي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد فتحي وساليف كوليبالي وسعد سمير وايمن اشرف





خط الوسط : حسام عاشور وعمرو السولية واحمد حمودي واسلام محارب.





خط الهجوم : وليد سليمان ووليد أزارو





تشكيل الترجي:

حراسة المرمي: رامي الجريدي

الدفاع: أيمن بن محمد - خليل شمام - شمس الدين الذوادي - سامح الدربالي

الوسط: فرانك كوم - فوسيني كوليبالي - يوسف البلايلي - غيلان الشعلالي - أنيس البدري

الهجوم: طه ياسين الخنيسي





يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم 2-11-2018 نهائي دوري أبطال إفريقيا (مباشر)





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لايف.. يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم 2-11-2018 نهائي دوري أبطال إفريقيا (مباشر)| 1 beIN SPORTS



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لايف.. يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم 2-11-2018 نهائي دوري أبطال إفريقيا (مباشر)| 1 beIN SPORTS



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