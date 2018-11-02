حكايات عصفور قمر الدين.. لماذا اختفى القرموطى؟!

لم يتوقع أحد أن يختفى جابر القرموطى من على الشاشة، أن يغلق نافذته التى اعتاد المشاهدون أن يعبروا من خلالها عن مشاكلهم وأوجاعهم، رحل جابر القرموطى عن قناة النهار بعد انتهاء عقده، دون أن تفاتحه إدارة القناة فى التجديد، رغم أنه ظل لأكثر من ستة أشهر يعمل بدون الحصول على أى راتب، وتحدى كل الصعوبات وأصر على أن يكمل رسالته حتى وإن كان موعد ظهوره بعد منتصف الليل، ولكن المفاجأة هى انتظار المشاهدين له، وإجراؤهم مداخلات ببرنامجه كأنه فى الخامسة مساءً وليس بعد منتصف الليل، يقدر جابر الفترة الصعبة التى عاشتها قناة النهار، من قلة السيولة المالية، ولم يفتعل أى مشاكل، بل على العكس كان لا يتردد فى حل أى أزمة مالية بسيطة تهدد احتياجات حلقاته، فهو محب للمهنة ومخلص للمشاهدين، هل يعود جابر القرموطى للشاشة قريباً، هل يمنح برامج قراءة الصحف قبلة الحياة بعد أن أصباتها السكنة القلبية عقب اختفائه، جابر ليس من المحظورين أو أعداء الدولة كما يعلم الجميع، ولكنه للأسف إعلامى قليل الحظ، وربما تكون مشكلته الوحيدة إخلاصه للمهنة والمشاهدين.