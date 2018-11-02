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"زايد": الكشف على 6.5 ملايين شخص ضمن المرحلة الأولى لـ"100 مليون صحة"

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:41 ص
زايد: الكشف على 6.5 ملايين شخص ضمن المرحلة الأولى لـ100 مليون صحة
وزيرة الصحة
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هدى عبدالرازق
 
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن بمرور شهر على إطلاق مبادرة "100 مليون صحة"، تم توقيع الكشف على 6.5 ملايين شخص، بالمحافظات التسع للمرحلة الأولى.

وأشارت خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك إقبال جيد جدًا من المواطنين على المشاركة في الحملة، وإلى أن نتائج المسح أثبتت إصابة 5% ممن وقع عليهم الكشف بمرض فيروس "سي"، و6% مصابون بمرض الضغط والسكر.

ولفتت إلى أن المسح بمحافظات المرحلة الأولى، أثبت ارتفاع نسبة السمنة خاصة في المحافظات الحضرية.
المزيد عن: وزيرة الصحة وزارة الصحة هالة زايد فيروس سي الصحة
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