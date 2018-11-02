شاهد نهائي دوري ابطال افريقيا اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي الان بث مباشر | ostora live | يلا شوت HD

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بعد مشوار طويل ومحفوف بالمخاطر في أدغال أفريقيا، اقتربت نهاية دوري أبطال أفريقيا 2018 ولم يتبقَ إلا مواجهتي النهائي بين الترجي التونسي والأهلي المصري، فريقين عريقين في القارة السمراء سبق لهما حمل الكأس الغالية في أكثر من مرة، سيتنافسان على اللقب ذهاباً وإياباً في الشهر المقبل نوفمبر.

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تحدث موقع "فيفا" مع أنيس بدري أحد أهم لاعبى الترجى التونسى، مسجل هدف الفوز والتأهل حول مواجهتي بريميرو، وقال عنها: "بعد المقابلة المعقدة في الذهاب وخسارتنا بهدف يتيم، كنا ننتظر بشغف مباراة العودة في رادس، كانت لدينا رغبة كبيرة في الوصول إلى المباراة النهائية، وقررنا أن نلعب الهجوم أمام جمهورنا ونحصد بطاقة التأهل".

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