شاهد نهائي دوري ابطال افريقيا اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي الان بث مباشر | ostora live | يلا شوت HD
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:37 ص
شاهد نهائي دوري ابطال افريقيا اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي الان بث مباشر | ostora live | يلا شوت HD
بعد مشوار طويل ومحفوف بالمخاطر في أدغال أفريقيا، اقتربت نهاية دوري أبطال أفريقيا 2018 ولم يتبقَ إلا مواجهتي النهائي بين الترجي التونسي والأهلي المصري، فريقين عريقين في القارة السمراء سبق لهما حمل الكأس الغالية في أكثر من مرة، سيتنافسان على اللقب ذهاباً وإياباً في الشهر المقبل نوفمبر.
شاهد نهائي دوري ابطال افريقيا اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي الان بث مباشر | ostora live | يلا شوت HD
تحدث موقع "فيفا" مع أنيس بدري أحد أهم لاعبى الترجى التونسى، مسجل هدف الفوز والتأهل حول مواجهتي بريميرو، وقال عنها: "بعد المقابلة المعقدة في الذهاب وخسارتنا بهدف يتيم، كنا ننتظر بشغف مباراة العودة في رادس، كانت لدينا رغبة كبيرة في الوصول إلى المباراة النهائية، وقررنا أن نلعب الهجوم أمام جمهورنا ونحصد بطاقة التأهل".
شاهد نهائي دوري ابطال افريقيا اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي الان بث مباشر | ostora live | يلا شوت HD
أضاف أنيس: "أردنا التسجيل باكراً وحسم المباراة، لكننا للأسف تلقينا الهدف الأول في شباكنا ما صعب كثيراً من مأموريتنا، لكن الحمدلله أثبت فريقنا أن لديه شخصية قوية وعدنا في النتيجة وتأهلنا في الأخير.. كانت الأجواء رائعة بعد نهاية المباراة."
شاهد نهائي دوري ابطال افريقيا اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي الان بث مباشر | ostora live | يلا شوت HD
تابع لاعب الترجى: "الأهداف التي سجلها زملائي أيضاً كنت مهمة جداً، خاصة أننا تلقينا الهدف الثاني ما زاد من تعقيد الأمور وقتها، ضغطنا كثيراً لتسجيل هدف التأهل وتمكنت من تسجيله، كانت الفرحة عارمة لنا و للجماهير التي كانت حاضرة، بدت الأجواء رائعة حقاً بعد الهدف الرابع والتأهل."
شاهد نهائي دوري ابطال افريقيا اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي الان بث مباشر | ostora live | يلا شوت HD
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