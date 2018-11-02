حوار ساخن بينى وبين الدكتور كمال الجنزورى بحضور رؤساء تحرير مصر.. صفحات من مذكرات عادل حمودة (40)

قلت له: الحكومة لا تتعلم من أخطائها فتصور أننى أقصد إهانته فانفجر فى وجهى غاضبا





اعترف بأنه تدخل لدى السلطة القضائية لشطب قضية الآداب التى لفقت لفنانتين شهيرتين









فى 19 نوفمبر 1997 وقعت مجزرة البر الغربى فى الأقصر التى قتل فيها مجموعات من السياح السويسريين واليابانيين كانوا يزورون معبد الملكة حتشبسوت.





وصف مبارك الحادث فور وصوله إلى مكانه بأنه تهريج أمنى فاعتبر محامو الضحايا تصريحه اعترافا من رئيس الدولة بالتقصير وحصلوا على ما طالبوا من تعويضات مالية.





والحقيقة أنه سبق أن حذرنا على صفحات «روزاليوسف» من هذا المصير بعد فشل وزير الداخلية اللواء حسن الألفى فى مواجهة الضربات الإرهابية المتلاحقة التى تزايدت بعد انصرافه إلى حياته الخاصة تاركا بعضا من مساعديه يغرقون فى التسيب والفساد.





ولكن ثمن انتقاد الوزير ورجاله كان غاليا.. وضع تليفوناتنا تحت المراقبة.. استخدام فرق صحفية متنوعة للتشهير بنا تجاوزت كل ما سبقها من تجاوزات أخلاقية.. وأضيف إليها شكاوى منا لا تتوقف إلى الرئيس جعلته يرسل إلينا مستشاره السياسى الدكتور أسامة الباز ليطلب منا الكف عن التعرض للوزير حاملا منه رسالة من كلمتين: الرسالة وصلت.





وعبر الهاتف أضاف الباز: لا تكن عنيدا هذه المرة فنحن نخاف عليك من تعامل الداخلية معك بعنف وهو ما لن نقبله.





ومن جانبه قال لى هيكل: أنت مجنون حد يهاجم وزير الداخلية؟.





ولكن ما حذرنا منه حدث فى الأقصر ورفض مبارك أن يعود الوزير على طائرته إلى القاهرة وكان ذلك مؤشرا واضحا على إقالته.





وشعر الدكتور كمال الجنزورى بنشوة الانتصار بالتخلص من الوزير فقد كان الألفى فى قائمة الوزراء الذين يريد الإطاحة بهم وتشكلت لجنة أمنية عليا برئاسته ليضمن السيطرة على وزير الداخلية الجديد اللواء حبيب العادلى ولكن ذلك لم يستمر طويلا.





وجاء إلى وزير التعليم الدكتور حسين بهاء الدين ليحذرنى من غضب الدكتور كمال الجنزورى إذا ما انتقدت حكومته بسبب فشلها فى إدارة أزمة الأقصر وكان ردي: الشعب المصرى غاضب أكثر.





لم أسمع النصيحة وكتبت بعد أيام قليلة من سماعها: بصراحة.. بمنتهى الصراحة وضعتنا مجزرة الأقصر الوحشية الهمجية أمام ارتجالنا وشرخت شعورنا بالأمان وكشفت الترهل والاسترخاء وتجارة الأوهام والأقلام والإعلام وسياسة حكومية مجهولة لا نعرفها ولا نتعرف عليها ولا فى الأحلام.





وفى العدد نفسه من «روزاليوسف» انفردنا بنشر تقرير الطب الشرعى عن الحادث وكان مخالفا لرواية الجنزورى التى ادعت أن الشرطة هى التى قتلت الإرهابيين بينما أكد التقرير أنهم انتحروا بإطلاق النار على أنفسهم من مسافة لا تزيد عن نصف متر وكان أقرب شرطى على بعد ستة أمتار.





وزاد الطين بلة أن تحقيقات وائل الإبراشى فى الأقصر أثبتت إهمالا صارخا فى جمع الأحراز التى تركها الجناة والضحايا ما يعنى أن الحكومة لم تعمل بدقة فى حادث تسبب فى قطع أرزاق ملايين المصريين يعملون فى السياحة.





قبل شهر من حادث الأقصر تفجرت قضية آداب أثارت الرأى العام كان على رأس المتهمات فيها فنانات يتمتعن بسمعة طيبة وأخلاق حميدة وتأكدنا أن القضية لفقت من داخل الشرطة لتخفيف الضغط على الألفى وكتبت متسائلا عن العلاقة بين السياسة والدعارة وأضفت:





إن قضايا الآداب ليست لعبة أتارى يلعبها ضابط بوليس يتصور نفسه ديكا أو نبيا وقضايا الآداب ليست علبة كبريت يشعل بها الصغار النيران فى الأعراض ثم تنفخ الصحف فيها حتى يصير الضحايا فحما ورمادا وسوادا وهبابا.. وبعدها نقول لهم عفوا لا تؤاخذونا فما جرى قضاء وقدر.. سامحونا فالأدلة لا تكفى والشبهات ورطتنا فى الاتهامات والعجلة من الشيطان.. وساعتها لا تنفع كل أحكام البراءة فالموت بالتشهير لا يعوضه كل ما فى حيثيات المحاكم من فصاحة وصراحة وبلاغة.





لقد تعلمنا من القضايا التى اشتعلت وخبت أن بعضها لم يكن لوجه الله وإنما لوجه السياسة ولست أتصور أن تسكت الحكومة وسمعة الناس تلطخ بهذه السهولة ووجه الفن يلطخ بنفس السهولة وكل ذلك من أجل حماية مسئول تريد الداخلية إلهاء الرأى العام عن فشله وأخطائه.





وهكذا بدت حكومة الجنزورى عاجزة عن تحقيق الأمن فى حوادث إرهابية وقعت فى فندق أوروبا بالجيزة وأمام المتحف المصرى فى ميدان التحرير وفى الأقصر وعاجزة عن الحفاظ على سمعة الناس وشرفهم بتلفيق قضايا الآداب ثم أضيف إليها اعتقال الفنان التشكيلى عز الدين نجيب.





ولخصت كل ما كان حولى قائلا: إذا كان عصرنا ليس جميلا فكيف تريدوننا أن نكتب كلاما جميلا وإذا كانت الكتابة فى هذا العصر غوصا فى رمال متحركة ورقصا على نحاس ساخن فى لون البحر الأحمر فكيف نوزع عليكم الزهور والقبلات؟.





ولكن حكومة الجنزورى بدلا من السعى للخروج من الكهف الذى حبست نفسها فيه راحت تطارد كل من ينتقدها ويختلف معها وسعت للنيل منه والقضاء عليه.





لم أكن أتصور وأنا أدخل مبنى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 1997 أنها ستكون المرة الأخيرة التى سأدخله فى وجود الجنزورى.





ولم أكن أعرف وأنا أصعد درجات السلم الرخامية وأحيى زملائى من مندوبى الصحف الذين يغطون أخبار المجلس أننى سأكون بعد ساعات قليلة خبرا يتناقلونه دون أن يتاح لهم نشره.





ولم أكن أتخيل وأنا أجلس فى صالون جانبى مع رؤساء تحرير الصحف على اختلاف أنواعها نحتسى القهوة والشاى ونتحدث فى تداعيات حادث الأقصر أنهم سيكونون شهودا على واقعة مواجهة حادث ستجرى بعد دقائق بينى وبين رئيس الحكومة.





كانت مقاعد مائدة الاجتماعات فى المجلس لا تكفى عدد رؤساء التحرير الذين حضروا اللقاء خاصة أن الجنزورى وجد من ينصحه بإضافة رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة لأنه فى حاجة إلى دعم الجميع بعد مجزرة الأقصر وفى ظل صراعات مكتومة بين رئيس الحكومة وغالبية الوزراء الذين أصبح كل منهم جزيرة معزولة عن باقى زملائه.





كان يجلس أمامى محفوظ الأنصارى رئيس تحرير الجمهورية وبجانبه صلاح منتصر الكاتب فى الأهرام وعلى يمينى جلس عبد العال الباقورى رئيس تحرير الأهالى وإلى يسارى جلال دويدار رئيس تحرير الأخبار وكان الجنزورى على رأس المائدة وبالقرب منه وزير الإعلام صفوت الشريف وطلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء وذراع الجنزورى فى تنفيذ ما يشاء.





وبدأ الجنزورى يتكلم.





راح يتحدث عن حادث الأقصر بتفاصيل يصعب القبول بها إلا من شاهد عيان ليثبت مرة أخرى موهبته فى الكلام المنمق الذى يسهل لمن يملك الحقيقة نقضه لينتهى إلى النتيجة الخاطئة: أن الإرهابيين قتلوا برصاص الشرطة.





ولم يتردد الجنزورى فى الإشارة إلى أن مصر مستهدفة من قوى خارجية تريد كعبلتها وهى تخرج من عنق الزجاجة.





وكرر الجنزورى ما سبق أن ذكره عن المشروعات العملاقة التى ستخرج مصر من عنق الزجاجة دون أن يشير إلى كارثة مشروع توشكى الذى ابتلع 20 مليار جنيه أغلبها بالعملات الصعبة وتسبب فى زيادة سعر الدولار فى وقت كانت فيه السياحة تعانى من الكساد بسبب ضربات الإرهاب.





كان الكل يسمع والجنزورى يتكلم دون أن نعرف الهدف الذى يريد الوصول إليه وبعد ساعة تقريبا عرفنا أنه يريد أن نتجاوز مجزرة الأقصر لأنها فى رأيه مجرد تقصير أمنى انتهى بإقالة وزير الداخلية ولا مبرر للتهويل.





وطلب الجنزورى من الصحافة أن تمنح الحكومة مهلة ثلاثة شهور لتستوعب ما حدث وهى نفس المهلة التى منحتها الحكومة لأصحاب الفنادق والقرى السياحية لسداد ديونهم بعد أن خربت المجزرة بيوتهم.





وطلب الجنزورى أن نتكلم.





تكلم قبلى كثيرون تحدثوا عن تنمية الصعيد وغياب المشاركة الشعبية وسألوا عن المشروعات العملاقة وأيدوا نظرية المؤامرة الخارجية على مصر وأرجعوا حادث الأقصر إلى رفض مصر الاشتراك فى مؤتمر الشرق الأوسط الذى تشارك فيه إسرائيل وتستضيفه قطر.





ولم ينس معظم الذين تكلموا أن يشيدوا برئيس الحكومة الذى شرفهم بالحوار معه وهو ما رسم الابتسامة على وجهه ولكنه سرعان ما فقدها عندما بدأت أتكلم.





قلت:





إننا فى الصحافة لا مانع أن نعطى الحكومة فرصة الشهور الثلاثة التى تطلبها بل نحن على استعداد لمضاعفة المدة وأكثر من ذلك نحن على استعداد لتجميل وجه الحكومة بشرط أن تتعلم الحكومة من أخطائها.





وقبل أن أشرح ما قصدت وأكمل ما بدأت حتى فوجئت ببركان من الغضب ينفجر فى وجهى وراح الجنزورى يصرخ فى وجهى:





أنت تتحدث إلى رئيس وزراء مصر أنت تتحدث لمعاون رئيس الجمهورية حكومة إيه التى لا تتعلم من أخطائها؟ ماذا تقول؟ أنت أنت ما هذا؟ أنا رئيس وزراء مصر كيف تقول إننا لا نتعلم من أخطائنا؟.





وتكهرب الجو وفرضت الصدمة سكونا مباغتا وبدا أن الرجل كان متربصا بى ينتظر كلمة واحدة منى حتى ينفجر فى وجهى وفيما بعد أيقنت أن مقالاتى الأخيرة التى انتقدته فيها شحنته ضدى.





وفكرت فى الانسحاب ردا على إهانته التى شعرت بها ولكننى لم أشأ أن أوصف بالجبن وعدم القدرة على الرد والمواجهة.





وفكرت فى الاعتذار عن مواصلة الحديث احتجاجا على ما حدث ولكننى خشيت أن يفهم الاعتذار على أننى أنا الذى أخطأت.





فى أقل من ثانيتين كان على أن أقرر ماذا أفعل؟ هل أزيد البنزين على النار المشتعلة وليكن ما يكن؟ هل أغير ما أردت قوله تجنبا لكارثة بدت متوقعة؟ ولكنى لو فعلت ذلك سأفقد احترامى لنفسى ويمكن أن أموت كمدا واحتراقا وتشهيرا.





لحظة حاسمة فاصلة ترجمت وصفى لكتابة بأنها مشى على أشواك ولعبة خطرة مع الموت وأحيانا تكون أقصر طريق للشهادة ورنت فى أذنى كلمة السيد المسيح: ماذا ينفع الإنسان لو كسب الدنيا وخسر نفسه؟ إن كلماتنا لا يجوز أن تبقى فى لحظات المواجهة مثل برواز بلا صورة ونطلب من الناس التعليق عليها.





كسرت القفص الحديدى الذى وجدت نفسى فيه قائلا:





إننى لم أتجاوز فى الكلام بل إننى حتى لم أبدأ الكلام ومع احترامى لمقام رئيس الحكومة فإن لكل مهنة أسلوبها فى التعبير والصحفى بحكم لغته يميل إلى التشبيهات مهما كانت وأنا مصر على أن أشرح وأكمل ما أردت قوله خاصة أننا دعينا إلى حوار وتبادل الآراء ولو فقد الحوار شرط الأخذ والعطاء أصبح بيانا من طرف واحد كان يمكن إرساله إلى الصحف مكتوبا دون مشقة حضورنا.





وقلت: إننى أحافظ على لغة وأصول الحوار وسأدلل على ما قصدت بأن الحكومة لا تتعلم من أخطائها بالإرهابى الذى كان وراء حادث سميراميس لقد وصفته الحكومة بأنه مجنون وغضبت الحكومة عندما أثبتنا أنه عاقل ولكنها طلبت منا أن نعتبره مجنونا حفاظا على السياحة وسكتنا مرغمين ونجا المجنون من السجن وهرب من مستشفى الأمراض النفسية التى أودع فيها ليرتكب حادث المتحف المصرى ساعتها اعتبرته الحكومة عاقلا وحاكمته وأعدمته وعندما وصفنا حادث تفجير فندق أوروبا بأنه تقصير أمنى وطالبنا بإقالة وزير الداخلية ردت أجهزته بعنف وراحت تشهر بنا فكان ما كان فى الأقصر.





وتدخل صفوت الشريف فى الحوار ملطفا من التهاباته قائلا:





إننى لم أقصد بالحكومة فى كلامى شخص رئيس الوزراء وإنما قصدت الحكومة بمعناها الواسع فلو أخطأ مهندس التنظيم فى حى من الأحياء قيل إن الحكومة أخطأت ولو تجاوز عسكرى مرور فى تصرفاته قيل إن الحكومة تجاوزت.





وهدأ الجنزورى قليل بعد أن أدرك أنه تسرع فى رد فعله الحاد الذى لم يكن له ما يبرره قائلا:





ــ ألم تتعلم الحكومة من قضية نصر أبو زيد بإصدار قانون الحسبة؟.





ــ نعم ولكن بعد أن سعت الصحافة إلى ذلك بضغوط شديدة بحت فيها أصوات المثقفين وبعد أن دفع المجتمع الثمن غاليا ولكن الأهم من ذلك أن الحكومة لم تتحرك إلا بعد أن طالت قضايا الحسبة الوزراء أنفسهم.





ــ ألم تتعلم الحكومة من حاث سميراميس ألم تحاكم الجانى؟.





ــ نعم ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد أن ارتكب حادث المتحف وخسرنا مليارات الدولارات بسبب هروب السياح.





ـــ أنا لا أطالب الصحافة بالكف عن النقد وكشف الفساد ولكننى أطالبها بتحرى الدقة ومراعاة الضمير.





ــ بمناسبة الضمير ألم تلفق الحكومة قضية الآداب الأخيرة؟.





ــ لقد تدخلت فى القضية وأمرت بالإفراج عن المتهمات فيها وحاسبت المسئولين عنها.





ولم أصدق ما سمعت.. كيف يتدخل ممثل فى السلطة التنفيذية لدى السلطة القضائية طالبا منها الإفراج عن متهمين ولو كانوا أبرياء؟.





كنت قبل الحوار بأيام قليلة قد نشرت مقالا أناقش فيه الفرق بين الوزير السياسى والوزير البيروقراطى واستندت فيه إلى ما كتبته مايسة الجمل فى رسالة الدكتوراه عن النخبة السياسية فى مصر دراسة حالة للنخبة الوزارية وفيها انتهت الباحثة إلى عدة حقائق يصعب تجاهلها أهمها:





ــ إن النزاع أو التنافس بين الوزراء لا يكون عادة مرتبطا بمهامهم الوزارية وإنما يرجع فى الأساس إلى تجنيد أتباعهم داخل السلطة التنفيذية أو التشريعية لتعزيز شبكة قوتهم وسلطتهم ومن ثم فإن نزاعات الوزراء فى مصر نزاعات موظفين داخل الجهاز البيروقراطى الذى جاءوا منه فاختيارهم هم ورئيسهم لا تحكمه مؤهلات سياسية وشرعيتهم مستمدة من اختيار رئيس الجمهورية إياهم ولا تستند إلى التمثيل السياسى.





وأضفت فى مقالى المنشور يوم أول ديسمبر 1997 إنه إذا كان الوزراء ورئيسهم موظفون فى موظفين فلم الصراع بينهم؟.





ولكن الجنزورى لم يعجبه ما كتبت واعتبر تصنيف الوزراء إلى وزراء سياسيين ووزراء بيروقراطيين هو تصنيف عفا عليه الزمن وكان رأيه أن كل وزير فى مصر الآن هو وزير سياسى لأنهم جميعا مهمومون بالحياة العامة ولهم رؤية ويعرفون التاريخ ويتكلمون فى السياسة وهو رأى لم أتقبله لأنه ينطبق على أى شخص غير سياسى ولو كان مهموما بقضايا الوطن ويحفظون تاريخه من مخرج سينمائى مبدع مثل يوسف شاهين إلى أصغر طالب علوم سياسية.





ومرة أخرى لم يعطنى الجنزورى الفرصة لأشرح ما أردت قوله وسيطر الغضب من جديد عليه ووجدته يصرخ فى وجهى مرة أخرى قائلا:





ــ يعنى إيه وزير سياسى؟.





ــ الوزير السياسى هو الوزير الذى يأتى هو وباقى حكومته من أحزاب أو ائتلاف أحزاب خاضت الانتخابات البرلمانية وحصلت على أغلبية تؤهلها لتشكيل الحكومة وستكون فى هذه الحالة متبنية سياسة أحزابها ببرنامج يعرفه الناخبون مسبقا وعلى ما فيه منحوها أصواتهم.





ــ هو فيه أحزاب فى مصر؟.





ــ يبقى مفيش وزير سياسى ولا رئيس حكومة سياسى فى مصر.





وكان الجنزورى قد تعرض أيضا فى كلمته الافتتاحية التى سبقت الحوار معه إلى الطبقة الوسطى فى مصر قائلا: إن من حسن حظ الطبقات الفقيرة أنها اقتربت من الطبقة الوسطى وهى بالقطع عبارة خاطئة فالذى حدث هو أن الطبقة الوسطى هى التى هبطت إلى الطبقات الفقيرة ودللت على ذلك بأرقام معهد التخطيط الذى يشرف عليه الجنزورى نفسه والتى تؤكد أن الطبقة الوسطى انكمش حجمها فى سنوات التحول إلى اقتصاد السوق بنسبة عشرة فى المئة بينما زادت نسبة من هم تحت خط الفقر إلى نحو خمسين فى المئة.





ولم يجد الجنزورى مفرا للخروج من الحوار منتصرا سوى بفتح النار على «روزاليوسف» وكرر اتهامه إليها بالإثارة وترك كل ما تطرحه المجلة من قضايا جادة لم يطرحها غيرها وهو هبوط بمستوى الحوار لم أتصور أن أجده فى مجلس الوزراء.



