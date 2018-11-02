ALAHLY now بث حي online..مشاهدة مباراة الاهلى والترجى اليوم مباشر|مشاهدة مباراة الاهلى فى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا

يفاضل معين الشعبانى، المدير الفنى لنادى الترجى مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر بدون تقطيع ، بين معز بن شريفية ورامى الجريدى لتولى حراسة مرمى الترجى فى مباراة الأهلى المحدد لها غداً، الجمعة، على ملعب "برج العرب" فى "ذهاب" نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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وقالت صحيفة "الصريح" التونسية، إن معين الشعبانى المدير الفنى لنادى الترجى لم يستقر أيضاً على اللاعب الذى سيتولى قيادة هجوم الترجى، ولا يزال يفاضل بين طه الخنيسى وهيثم الجوينى.





وجاء التشكيلة الأساسية المتوقعة لنادى الترجى مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر كما يلى: معز بن شريفية ( رامى الجريدى) فى حراسة المرمى/ سامح الدربالى / أيمن بن محمد / شمس الدين الذوادى / خليل شمام/ فرانك كوم / فوسينى كوليبالى / غيلان الشعلالى / أنيس البدرى / يوسف البلايلى / طه ياسين الخنيسى (هيثم الجوينى).

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وصعد الترجى لنهائى دورى أبطال أفريقيا مشاهدة مباراة الاهلى والترجى اليوم بث مباشر بدون تقطيع على حساب أول أغسطس الأنجولى، بينما تأهل الأهلى على حساب وفاق سطيف الجزائرى.





ومن المنتظر أن تشهد مباراة الأهلى والترجى في بث مباشر مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا لايف بملعب "برج العرب" وسط حضور 60 ألف مشجع، بينما تقام مباراة الإياب فى التاسع من نوفمبر المقبل بملعب "رادس".

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ويتطلع الترجى بقيادة المدرب معين الشعبانى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من آماله فى الحصول على اللقب القارى فى موسم احتفاله بذكرى مرور 100 عام على تأسيسه. بث حي online .. مشاهدة مباراة الاهلى والترجى اليوم مباشر | مشاهدة مباراة الاهلى فى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم ويخوض الترجى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة السابعة فى تاريخه، فيما توج باللقب عامى 1994 و2011، وتغلب فى آخر مبارياته بمسابقة الدورى التونسى على حمام الأنف بنتيجة 2 – 0.