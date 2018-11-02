ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الأهلي يسابق الزمن لتجهيزه نجمه للقاء الإياب أمام الترجي التونسي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:33 ص
الأهلي يسابق الزمن لتجهيزه نجمه للقاء الإياب أمام الترجي التونسي
الأهلي والترجي
طباعة
الفجر الرياضي
 
ينفذ هشام محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا خاصا؛ للتعافي من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية أبعدته عن مواجهة الترجي التونسي المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويشمل برنامج تأهيل اللاعب جزءا خاصا بالتدريبات المائية، بالإضافة إلى بعض الفقرات التدريبية التأهيلية التي يخوضها اللاعب في «الجيم» للتعافي من الإصابة.

وكان اللاعب قد أجرى أشعة أثبتت إصابته في العضلة الخلفية، ومن ثم غيابه عن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب من أجل وضعه تحت تصرف الجهاز الفني في لقاء العودة يوم الجمعة المقبل في تونس.
المزيد عن: هشام محمد الاهلي يواجه الترجي التونسي الأهلي والترجي التونسي الأهلي أخبار الأهلي اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
طلائع الجيش
الجونة
-
x
15:30
-
إنبي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
سموحة
بيراميدز
-
x
17:30
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
14:55
-
التعاون
القادسية
-
x
16:35
-
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 12:00:05 PM