bein sport لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:31 صعمرو عادل
تذاع اليوم مباراة الاهلي والترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونقدم لكم بث مباشر مباراة الاهلي والترجي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، تابعو ماتش الاهلي والترجي اليوم عبر موقعنا.
bein sport لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي
ويستضيف نادي الاهلي المصري اليوم الجمعة منافسه الترجي التونسي، على ملعب إستاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، في مباراة من العيار الثقيل وسط 50 ألف متفرج.
ستشهد مباراة اليوم إصراراً كبيراً من لاعبي الشياطين الحمر في الحصول على نقاط المباراة الثلاث وتسهيل مهمة مباراة العودة التي ستقام في 9 من نوفمبر الجاري في تونس.
bein sport لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match
موعد فتح بوابات استاد برج العرب
من جانبهم حدد مسئولو الأهلي، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية فى الكاف والأمن المصرى، موعد فتح وغلق بوابات ملعب برج العرب للجماهير في مواجهة الأهلي والترجي.
ومن المرتقب أن يبدأ فتح بوابات استاد برج العرب لاستقبال الجماهير، في تمام الساعة الثانية ظهراً على أن يتم غلقها فى تمام الساعة الثامنة مساءً، قبل موعد المباراة بساعة واحدة.
bein sport لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match
بث مباشر مباراة الاهلي والترجي
والتقى الاهلي والترجي في19 مواجه من بينهما 14 مباراة في دوري أبطال أفريقيا ، وحقق فريق الأهلي المصري الفوز في 7مباريات وفاز الترجي في 3مباريات ، بينما تعادل الفريقان في 8 مواجهات.
بث مباشر مباراة الاهلي اليوم
ويدخل الأهلي مباراة اليوم بمعنويات علية بعد وصولة إلى دور 16 في كأس زايد للأندية أبطال العرب بعد تعادله مع فريق الوصل الإماراتي بهدفين لكل منهما.
bein sport لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match
ويعد النادي الأهلي الأكثر تتويجاً بلقب دوري أبطال أفريقيا، بثمانية ألقاب حقق أخرها في 2013.
بينما يدخل الترجي التونسي مباراة اليوم بلقبين في دوري أبطال أفريقيا في 1994، و2011.
bein sport لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match
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