bein sport لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

تذاع اليوم مباراة الاهلي والترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونقدم لكم بث مباشر مباراة الاهلي والترجي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، تابعو ماتش الاهلي والترجي اليوم عبر موقعنا.

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مشاهدة مباراة الاهلي والترجي

ويستضيف نادي الاهلي المصري اليوم الجمعة منافسه الترجي التونسي، على ملعب إستاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، في مباراة من العيار الثقيل وسط 50 ألف متفرج.





ستشهد مباراة اليوم إصراراً كبيراً من لاعبي الشياطين الحمر في الحصول على نقاط المباراة الثلاث وتسهيل مهمة مباراة العودة التي ستقام في 9 من نوفمبر الجاري في تونس.