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"السترة الصوفية" أكثر توجهات الموضة انتشارًا في العالم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:04 ص
السترة الصوفية أكثر توجهات الموضة انتشارًا في العالم
السترة الصوفية
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انتشرت ظاهرة استخدام السترة الصوفية، عوضًا عن الوشاح بشكل ملحوظ بين عشاق الموضة في العديد من دول العالم. واكتسبت الصيحة الجديدة مصداقية رسمية بعدما تم اعتمادها في مقياس "صنداي تايمز ستايل" على أنها من أكثر توجهات الموضة انتشارًا.

 ومن بين أوائل متابعي هذه الموضة، كانت نجمة مسلسل "فريندز" كورتني كوكس التي ارتدت قميصها حول عنقها في مطار لاكس في شهر يوليو/تموز الماضي، إضافة إلى جيجي حديد التي شوهدت وهي ترتدي سترة صوفية حول عنقها في مدينة نيويورك في وقت سابق من هذا العام

وظهرت العارضة الأوكرانية إيرينا لينوفيتش وهي تلف سترة كشمير باهظة الثمن من مجموعة سيلين الخريفية حول عنقها

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