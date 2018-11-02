لايف| بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا| يلا شوت HD

بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مرتقبة، أمام الترجي التونسي، اليوم الجمعة 2-11-2018، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تنقلها "الوطن" في بث مباشر مع صافرة البداية.

بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا



ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وتعد هذه هي المرة الثانية، التي يتواجه فيها الأهلي أمام الترجي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن المرة الأولى، كانت في عام 2012، وتوج المارد الأحمر باللقب في رادس.

بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا



واستقر المدير الفني للنادي الأهلي باتريس كارتيرون على تشكيل المارد الأحمر، ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي وساليف كوليبالي وسعد سمير وأيمن اشرف، خط الوسط : حسام عاشور وعمرو السولية وأحمد حمودي وإسلام محارب، خط الهجوم : وليد سليمان ووليد أزارو.

بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

