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عاجل.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي في نهائي إفريقيا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:16 ص
عاجل.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي في نهائي إفريقيا
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الفجر الرياضي
 
يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد برج العرب، في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يبدأ المارد الأحمر لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي وسعد سمير وساليف كوليبالي وأيمن أشرف

الوسط: وليد سليمان وحسام عاشور وعمرو السولية وأحمد حمودي وإسلام محارب 

الهجوم: وليد أزارو
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