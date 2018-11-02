عاجل.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب تشيلي





ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر اليوم، منطقتين في شمال تشيلي، من دون تسجيل سقوط ضحايا أو حدوث أضرار أو إنذار بحدوث تسونامي.





وأوضح المكتب الوطني التشيلي للحالات الطارئة، أن الزلزال وقع عند الساعة 19,21 (22,21 ت غ) على بعد 38 كلم جنوب بلدة كامينا في منطقة تاراباكا التي تبعد نحو 1800 كلم شمال العاصمة سانتياغو، مبينًا أن حالة هلع لدى السكان في مدينتي أريكا وإيكيكي، ولم تسجل أي أضرار.





يذكر أن تشيلي واحدة من الدول التي تشهد أكبر عدد من الزلازل في العالم، وكان علماء الزلازل قد حذروا من هزة أرضية عنيفة تضرب شمال البلاد بسبب تراكم للطاقة التي لم تتحرر منذ فترة طويلة.



