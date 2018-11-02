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تابع لايف كورة oair| شاهد مباراة الاهلي والترجي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي HD

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:11 ص
تابع لايف كورة oair| شاهد مباراة الاهلي والترجي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي HD
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عيد طارق
 

شاهد مباراة الاهلي والترجي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي HD

شاهد مباراة الاهلي والترجي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي HD

شاهد بث مباشر مباراة الاهلي والترجي (نهائي افريقيا)

يتطلع الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون تحقيق لقب بطولة دوري ابطال افريقيا الغائب عن خزائن بطولات القلعة الحمراء منذ 5 سنوات وذلك عندما يتقابل مع فريق الترجي التونسي مساء الجمعة 2-11-2018 على استاد "برج العرب" بالاسكندرية ضمن لقاء ذهاب نهائي إفريقيا، على ان تقام مباراة الاياب بين الفريقين في رادس يوم 9 نوفمبر الجاري.
شاهد مباراة الاهلي والترجي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي HD

شاهد بث مباشر مباراة الاهلي والترجي (نهائي افريقيا)

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مواجهة الترجي التونسي المقرر لها مساء غدٍ، الجمعة، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

                                           

شاهد بث مباشر مباراة الاهلي والترجي (نهائي افريقيا)

 

أضاف كارتيرون، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والترجي التونسي، أن الترجي منافس قوي جدًا واستحق الوصول إلى المباراة النهائية، حيث قدم أداءً قويًا على مدار مشوار البطولة، وذلك بغض النظر عن اهتزاز نتائجه محليًا.


شاهد بث مباشر مباراة الاهلي والترجي (نهائي افريقيا)

 

وأوضح أن الفريق التونسي يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين في جميع الخطوط، ويقوده مدرب شاب يمتلك طموحًا وموهبة كبيرة، وهو أمر يزيد من صعوبة لقاء الغد.

 شاهد مباراة الاهلي والترجي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي HD

شاهد بث مباشر مباراة الاهلي والترجي (نهائي افريقيا)

 

وأشار كارتيرون، إلى أن لقاء النهائي ينقسم إلى شوطين. الأول، في برج العرب بالإسكندرية غدًا الجمعة، والآخر، في تونس يوم ٩ نوفمبر الجاري. ولدينا طموحات كبيرة لتحقيق نتيجة جيدة تقودنا إلى التتويج باللقب الإفريقي.

شاهد بث مباشر مباراة الاهلي والترجي (نهائي افريقيا)

شاهد مباراة الاهلي والترجي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي HD

شاهد مباراة الاهلي والترجي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي HD
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