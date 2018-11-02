استمرار غلق طريق "مرسى علم - شلاتين" لسوء الأحوال الجوية

استمرت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر فى غلق الطريق "أبو غصون - وادى الجمال" جنوب البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية.



وكان اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أصدر تعليماته لكل رؤساء الوحدات المحلية بمدن المحافظة على ضرورة فتح الطريق أمام مياه السيول في حالة إصابة الأماكن التي لا يوجد بها تمركزات حتى لا تصيب جسم الطريق، مؤكدا على ضرورة التنويه للمواطنين في حالة سقوط الأمطار أو السيول وإغلاق الطرق من خلال الصفحات الرسمية للمحافظة.



