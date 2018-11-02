كورة oair |عاجل (رابط كول ستار) ..شاهد مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الآن | بث مباشر الاهلي والترجي HD (ابطال افريقيا)

عاجل (رابط كول ستار) ..شاهد مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الآن | بث مباشر الاهلي والترجي HD (ابطال افريقيا)





يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الترجى التونسى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا فى التاسعة مساء غد الجمعة باستاد برج العرب، ويسعى عدد من الجماهير لحضور المباراة، وسط تساؤلات حول كيفية حضور المباراة، وطريقة دخول الاستاد، وهو ما نستعرضه فى التقرير التالى..





ما أهم المعلومات عن مباراة الأهلى والترجى؟

تقام المباراة بين الفريقين فى التاسعة مساء غد الجمعة باستاد برج العرب فى الإسكندرية.

عاجل (رابط كول ستار) ..شاهد مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الآن | بث مباشر الاهلي والترجي HD (ابطال افريقيا)





متى يتم فتح بوابات الاستاد؟

يتم فتح البوابات من الساعة الثانية ظهرا، نظرا لكثرة العدد حيث تم طباعة 50 ألف تذكرة تم طرحها للجماهير.









كيف يدخل الجمهور إلى الاستاد لمتابعة المباراة؟

تم تقسيم البوابات كل حسب الدرجة التى حجز بها، فبالنسبة لجمهور الأهلى من أصحاب تذاكر الدرجة الأولى شمال والمقصورة الأمامية يدخلون من بوابة رقم 3 ، بينما جمهور الثالثة شمال من بوابات 5 و 6 و 7 و 8.

عاجل (رابط كول ستار) ..شاهد مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الآن | بث مباشر الاهلي والترجي HD (ابطال افريقيا)





وماذا عن جمهور الترجى؟

بالنسبة لجمهور الترجى والإعلاميين فيدخلون من بوابة رقم 2 ، وهى نفس البوابة المخصصة للحكام، أما البوابة رقم 1 فتم تخصيصها للوزراء والسفراء ومجلس الإدارة.





كيف تتم عملية خروج الجماهير عقب المباراة ؟

تم تخصيص بوابة واحدة فقط للخروج وهى بوابة رقم 4.



