داعية أزهري: الخطاب الديني مخطوف.. ولابد من رده



وأشار "رضا"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن تلك الجماعات هناك دول تعاملت معها، وتركت لها الحبل على الغارب، حيث استغلوا المنابر والمساجد، حتى الزكاة استغلوها.





وشدد على ضرورة استرداد الخطاب الديني ورده لأهله، موضحًا أن أهله هم أهل العلم.



قال إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، غن هناك جماعات خطفت الخطاب الديني على مرأى ومسمع من الأمة الإسلامية.