ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الجيش اليمني يتوسع في حصاره معقل زعيم الحوثيين بصعدة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:35 ص
الجيش اليمني يتوسع في حصاره معقل زعيم الحوثيين بصعدة
صورة أرشيفية
طباعة
وكالات
 

تتوسع قوات الجيش اليمني، في حصارها لمعقل ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة مران غربي محافظة صعدة، وسط معارك ضارية يحقق فيها الجيش تقدمات متسارعة.

وأكد قائد اللواء الثالث عروبة العميد عبدالكريم السدعي، أن ميليشيا الحوثي في مران أصبحت محاصرة تماماً، بعد توغل قوات الجيش في جميع المناطق والوديان من عدة اتجاهات.

وأوضح أنه لم يتبقى للمليشيا سوى خط إمداد واحد بعد سيطرة الجيش على أكثر من 6 خطوط استراتيجية كانت تتخذها المليشيا خطوطاً رئيسية هامة لتعزيز عناصرها في الجبهة.

ونفى العميد السدعي ما تردد من أخبار تفيد بأن يكون زعيم الميليشيا الحوثية تمكن من الفرار من منطقة مران، مؤكداً أنه لا يزال محاصراً فيها.

كما أكد أن الميليشيا تدفع بالمئات من عناصرها لاسترجاع أي من المواقع التي حررها الجيش في المنطقة، إلا أن كل تلك المحاولات تبوء بالفشل والتي كان آخرها قبل يومين، حيث تم القضاء على جميع عناصر الميليشيا في تلك المحاولة.
المزيد عن: يتوسع معقل صعدة سيطره زعيم الحوثيين حصاره اليمني اليمن العروبه الجيش اليمني الجيش
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
طلائع الجيش
الجونة
-
x
15:30
-
إنبي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
سموحة
بيراميدز
-
x
17:30
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
14:55
-
التعاون
القادسية
-
x
16:35
-
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 8:50:12 AM