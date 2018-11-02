الجيش اليمني يتوسع في حصاره معقل زعيم الحوثيين بصعدة





تتوسع قوات الجيش اليمني، في حصارها لمعقل ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة مران غربي محافظة صعدة، وسط معارك ضارية يحقق فيها الجيش تقدمات متسارعة.





وأكد قائد اللواء الثالث عروبة العميد عبدالكريم السدعي، أن ميليشيا الحوثي في مران أصبحت محاصرة تماماً، بعد توغل قوات الجيش في جميع المناطق والوديان من عدة اتجاهات.





وأوضح أنه لم يتبقى للمليشيا سوى خط إمداد واحد بعد سيطرة الجيش على أكثر من 6 خطوط استراتيجية كانت تتخذها المليشيا خطوطاً رئيسية هامة لتعزيز عناصرها في الجبهة.





ونفى العميد السدعي ما تردد من أخبار تفيد بأن يكون زعيم الميليشيا الحوثية تمكن من الفرار من منطقة مران، مؤكداً أنه لا يزال محاصراً فيها.



