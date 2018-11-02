٩ معلومات عن هادي خفاجة في عيد ميلاده





يحتفل الفنان الشاب هادي خفاجة، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الثالث والعشرين.





وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ٩ معلومات عنه.





١- ولد هادي في الثاني من نوفمبر ١٩٩٥.





٢- ينتمي لأسرة فنية، وشقيقاه هما شادي وفادي خفاجة، وغالبًا ما يخلط الجمهور بينهم لتقارب أشكالهم.





٣- اتجه للتمثيل في عمر الثالثة.





٤- اشتهر بأداء شخصية "سعيد" في مسلسل "عائلة الحاج متولي" أمام الراحل نور الشريف.





٥- شارك في مسلسلات هامة منها: "حدائق الشيطان"، و"فارس بلا جواد"، و"عباس الأبيض في اليوم الأسود".





٦- اشترك مع شقيقيه فادي وشادي في مسلسل "الناس في كفر عسكر".





٧- ظهر في أفلام "بدون رقابة"، "يوم ما تقابلنا"، "شعبان الفارس"، لكن أشهر أدواره كان في فيلم "أبوعلي" أمام كريم عبد العزيز.





٨- بعد الاستغناء عنه في برنامج "وش السعد" للفنان محمد سعد دون إعلامه بالأمر مسبقًا، أعلن اعتزاله التمثيل في مصر لفترة، حيث سلم كارنيه نقابة المهن التمثيلية للنقيب أشرف زكي، وكتب على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "إن شاء الله هاكمل مستقبلي الفني في دولة تانية بتقدر الإنسانية قبل المواهب، وده قرار نهائي بجد بيني وبين نفسي مش هارجع فيه".





٩- أسند إليه دور البطولة لأول مرة في فيلم "سيدا" والذي يعكف حاليًا على تصويره، ومن المقرر طرحه في السينمات قريبًا.



