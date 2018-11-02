بث مباشر مباراة الهلال ضد القادسية | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

يستقبل فريق القادسية نظيره الهلال في ختام منافسات اليوم الجمعة من منافسات الاسبوع الثامن من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، حيث يمكنكم متابعة اللقاء عبر القنوات الرياضية السعودية.

وتنطلق مباراة الهلال ضد القادسية، في تمام الساعة 16:35 مساء بتوقيت القاهرة ، 17:35 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 18:35 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة بث مباشر بدون تقطيع مباراة الهلال ضد القادسية، عبر قناة KSA Sports 1، بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس.

الهلال تحت قيادة مدربه جيسوس سيعى للانقضاض على الصدارة وانتزاع المركز الأول، فالزعيم الهلالي يحتل المركز الثاني برصيد 18نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر صاحب الصدارة، لكن الهلال له مباراة مؤجلة، وبالتالي أمامه فرصة للقفز على الصدارة.

وكان الهلال حسم موقعة الجولة الماضية أمام الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في حين خسر القادسية من الشباب بهدفين مقابل هدف، لتبقى مباراة اليوم مهمة للغاية بالنسبة للفريقين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.