شريف عبد الفضيل: إسلام محارب أكثر التزاما من حمودي في الناحية الدفاعية

قال شريف عبد الفضيل، لاعب النادي الأهلي السابق، إن لديه تحفظ على لاعب الفريق أحمد حمودي في الناحية الدفاعية، فيما سيكون إسلام محارب أكثر التزاما منه في مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطالب عبد الفضيل، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، مع ضرورة وجود تحفظ شديد أمام الفريق التونسي، مع الهجوم بشكل منظم.

وأضاف شريف عبد الفضيل، أن الأهلي مطالب أن يكون أكثر تنظيما في مباراة اليوم خاصة وأنها تقام على أرضه ووسط جمهوره التي تزحف وراء فريقها من أجل تحقيق الانتصار.

وكشف شريف عبد الفضيل أن السيد حمدي لاعب الفريق السابق كان له دور كبير في حصول القلعة الحمراء على لقب البطولة الإفريقية في عام 2012 في اللقاء الذي أقيم أمام الترجي التونسي.