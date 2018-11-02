مباراة الأهلى والترجى بث مباشر بدون تقطيع

يقدم موقع "الفجر الرياضى"، خدمة البث المباشر لمباراة الأهلى والترجى التونسى، والتى تجمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

موعد البث المباشر لمباراة الأهلى والترجى اليوم أون لاين .

يبدأ البث المباشر لمباراة الأهلى والترجى التونسى وذلك ضمن نهائي دوري أبطال أفريقيا فى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وسينقل لكم الفجر الرياضى بث مباشر لمباراة الأهلي والترجى التونسى على الهواء يذكر أن الأهلى قد نجح فى التأهل إلى الدور النهائى وذلك بعدما أن تخطى الترجى التوسى بينما تخطى الترجى التونسى نظيرة الوداد المغربى.





تشكيل مباراة الأهلي والترجى اليوم .

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد فتحى - ساليف كوليبالي - سعد سمير.

خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - إسلام محارب - أحمد حمودى.

خط الهجوم: وليد أزارو.

شاهد البث المباشر لمباراة الاهلي والترجى التونسى فى حالة إنقطاع البث تابع البث من مصدرة.