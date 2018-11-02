الكشف عن المدة الزمنية المتوقعة لفيلم "Avengers 4"





كشف المخرج جو روسو عن أن فيلم Avengers 4 المقرر طرحه فى 3 مايو 2019 فى جميع دور العرض، من المتوقع أن تكون مدته 3 ساعات.





ومن المقرر أن يشهد الجزء الجديد من الفيلم آخر ظهور لشخصية "كابتن أمريكا" وعدم تجسيدها مرة أخرى، كما أعلن كريس إيفانز منذ أيام عبر حسابه الشخصى بموقع التديوينات القصيرة تويتر.





يذكر أن الجزء الأخير من "Avengers: Infinity War" استطاع أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.





ومن المرجح أن يحمل الجزء الجديد من الفيلم عنوان Avengers: End Game.











