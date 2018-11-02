ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

صالح جمعة: ثلاثي الأهلي يدعموني وتلقيت عدة عروض من البرتغال

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:41 ص
صالح جمعة: ثلاثي الأهلي يدعموني وتلقيت عدة عروض من البرتغال
صالح جمعة
طباعة
ريهام عبد المحسن
 

أعرب صالح جمعه نجم الفيصلي السعودي والمعار من الأهلي المصري عن سعادته بدعم ثلاثي نجوم الأهلي وليد سليمان ومؤمن زكريا وحسام عاشور له، كما أكد تلقيه عرضين من البرتغال.

 

وقال جمعة في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على فضائية أون سبورت: " وليد سليمان ومؤمن زكريا وعاشور حرصوا على التواصل معي وتشجيعي".

 

وأضاف: " تلقيت عرضين جادين من الدوري البرتغالي".

 

واختتم جمعة تصريحاته قائلاً: " راجعت حساباتي وقررت عيش الحياة الحقيقية للاعبي كرة القدم".

المزيد عن: وليد سليمان صالح جمعة رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
طلائع الجيش
الجونة
-
x
15:30
-
إنبي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
سموحة
بيراميدز
-
x
17:30
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
14:55
-
التعاون
القادسية
-
x
16:35
-
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 8:40:01 AM