صالح جمعة: ثلاثي الأهلي يدعموني وتلقيت عدة عروض من البرتغال

أعرب صالح جمعه نجم الفيصلي السعودي والمعار من الأهلي المصري عن سعادته بدعم ثلاثي نجوم الأهلي وليد سليمان ومؤمن زكريا وحسام عاشور له، كما أكد تلقيه عرضين من البرتغال.

وقال جمعة في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على فضائية أون سبورت: " وليد سليمان ومؤمن زكريا وعاشور حرصوا على التواصل معي وتشجيعي".

وأضاف: " تلقيت عرضين جادين من الدوري البرتغالي".

واختتم جمعة تصريحاته قائلاً: " راجعت حساباتي وقررت عيش الحياة الحقيقية للاعبي كرة القدم".