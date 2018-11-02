الشفاء التام أو "الاستراحة " لفترة ما من تعاطي المخدرات والكحول؟
لا أحد سيتحدث معك عن ذلك ، لكن من بين 100 شخص مقدمين طلب العلاج من الإدمان على المخدرات والكحول إلى عيادة إعادة التأهيل لا يسعى حتى 15 منهم على الأقل إلى تحقيق هدف العلاج والتخلص من الادمان، وليس لديهم شيء أساسي- نقد لحالتهم المؤلمة. كل خامس من مدمني المخدرات يريد أن "يخفض الجرعة"، ومن مدمني كحوليًا - يريد أن يقطر و"استراحة" مؤقتًا حتى الشراهة التالية. هل يمكن الاستفادة من هذا العلاج؟ دعونا نرى.
المخدرات والكحول بدلاً من السعادة والحب؟
كل شيء يمكن أن يصبح الروتين. تناول الكحول والمخدرات ليست استثناء. عندما تظهر الحاجة المؤلمة ، يتوقف عند الشخص الشعور بالمتعة. وهو يتعاطى لأنه لا يستطيع أن لم يتعاطى. هذا ما يسمى الإدمان. لكن كيف أنه يعمل على مستوى الجسم؟ من أجل فهم هذا، لجأنا إلى عيادة حيث عالج أكثر من 17000 مدمن المخدرات والكحول - المركز الطبي للدكتور نزارالييف (MCN). لقد أخبرنا أخصائيو المركز أن التأثير الطويل للكحول والمخدرات على الجسم ، أولاً وقبل كل شيء ، يؤدي إلى تغييرات في نظام الغدد الصماء. وهي مسؤولة عن إنتاج التنظيمات البيولوجية - الهرمونات. سيؤكد عالم الغدد الصماء: لا يوجد مزاج جيد بدون السيروتونين ، والسعادة بدون إندورفين. ويقوم بإيلاء الاهتمام طبيب النوم على احتواء الميلاتونين - بدونه لا يوجد نوم عميق وسليم. سيبحث اختصاصي الجنس في مستويات هرمون التستوستيرون والإستروجين. بدون الأدرينالين والنورادرينالين ، لا يمكنك الاستجابة بشكل كاف للتهديدات الخارجية. و هكذا...
الاستخدام المستمر للعقاقير والكحول يؤدي إلى قمع وقمع النظام الهرموني. على المستوى الفسيولوجي ، أصبح الاحتكاك العنيف واضحًا بشكل متزايد - الحاجة إلى ملء نقص هرموني بشكل مصطنع يكفّ عن إنتاجه بشكل طبيعي.
الاستخدام المستمر للعقاقير والكحول يؤدي إلى قمع النظام الهرموني. ويظهر على المستوى الفسيولوجي الشغف العنيف بشكل متزايد - الحاجة إلى ملء نقص هرموني بشكل مصطنع التي تكفّ عن إنتاجها بشكل طبيعي.
ليشعر نفسه طيباً ، يضطر مدمني الكحول ومدمني المخدرات إلى اللجوء باستمرار إلى المؤثرات العقلية وزيادة الجرعة. وكلما زاد استخداموزادت الجرعة ، كلما زادت مشكلات جهاز الغدد الصماء والجسم ككل. من الواضح أن هذه حلقة مفرغة. لكن لا يريد الاحد الخروج منها. بعضالمرضى الذين يعانون من إدمان الكحول يريدون فقط الحصول على المحلول الوريدي و "الاستراحة" مرة أخرى ، مدمنو المخدرات يريدون"تخفيض الجرعة". المشكلة هي أن لا يوجد لديهم انتقادات للمرض. يعتقدون أنهم قادرون على التحكم في استهلاكهم ويأتون للعلاج بهدف واحد - "التنظيف".
العلاج ومن بعد التحكم في استخدام المخدرات والكحول لن تنجح؟
ربما كان كل مدمن الكحول أو مدمن المخدرات قد أقنع نفسه في البداية: "يمكنني التحكم في الجرعة وفي تكرار الاستهلاك". ويعتمد على ذلك أيضاًالذين ليس لديهم نية للتعافي بعد إعادة التأهيل. لماذا لا يستطيع أحد البقاء ضمن جرعات معقولة؟
الاعتماد على الكحول والمخدرات يمر بمرحلتين:
الرغبة، والتي قد تكون مصحوبة بالاعراض الانسحاب (عادة يسمون هذه الحالة "اثار الثمالة")
والاعتماد الفسيولوجي مع جميع العواقب: الرغبة القسرية ، والانسحاب.
على ماذا يعتمد سرعة الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية؟
1. نوع المادة الفعالة.
عادةً ما يتم تقسيم الأدوية وفقًا لدرجة التأثير ، دعنا ننظر إليها على سبيل المثال من الأنواع الأكثر شيوعًا:
المهدئات
المنشطات
الأفيونيات
في حين يمكن للشخص أن يتحكم في الاستهلاك لفترة طويلة مع الماريجوانا (المهدئات) ، فإنه أكثر صعوبة مع المواد الأفيونية - لا يتم التحكم فياستهلاك الهيروين إلا قليلاً في المرات الأولى. نفس شيء في حالة تعاطي المنشطات: الميثامفيتامين "يقبض" ضحيته على الفور للمرة الثالثة اوالرابعة. لكن المنشطات مثل إل إس دي LSD عادة ما يكون لهم استهلاك لمرة واحدة وفي ظروف معينة. من هذا فهي نادراً ما تسبب الادمان.
يجب ذكر الكحول بشكل منفصل. على سبيل المثال، في بعض البلدان (جورجيا، فرنسا، إيطاليا، وغيرها) ، تم تطوير ثقافة وطنية منذ قرون علىشكل استهلاك المشروبات الكحولية،خاصة النبيذ. تبعا لذلك ، فإن الجورجيين والفرنسيين يكونوا أقل تعرضاً للإدمان على الكحول: يتم امتصاصالكحول في أجسادهم بشكل أفضل من خلال الإنزيمات. إذا ما أخذت المقارنة بين الصينيين ، أو اليابانيين ، أو العرب ، فإن ثقافتهم لا تحتوي علىتقاليد شراب الكحول. فيما يتعلق بالآسيويين ، يتحدث العلماء حتى عن "جين جنكيز خان" - الجين المسؤول عن إنتاج الإنزيمات التي يجب أنتكسر الإيثانول ولكنه لا ينفذ وظيفته. وبسبب هذا الاختلاف الفيزيولوجي ، فإن الكحول له تأثير سام على ممثلي الشعوب الآسيوية ويؤدي إلى إدمانالكحول بسرعة. ومع ذلك ، فإن مشكلة إدمان الكحول موجودة أيضًا بين الدول الأوروبية - حيث أن كل عشرة جورجيين أو فرنسيين لا يهضمالكحول.
2. من الخصائص الفردية للجسم.
بطبيعة الحال ، كل منا لديه خصائص فردية: الاتزان الداخل ، والتمثيل الغذائي ، والهرمونات ، وهضم المواد. وبناءً على ذلك ، سيكون رد فعلالجسم على مادة ذات تأثير نفسي معين أيضًا ذا طابع فردي حصري. وسيعتمد التأثير الذي ستتركه المادة على عمل الجسم على الجرعة ، ومعدلزيادتها ، وتكرار الاستخدام ، وظهور الإدمان وتشكيل الاعتماد.
3. على طبيعة الاستهلاك.
في المجموع هناك نوعان من الاستهلاك:
للمرة الواحدة (نادر)- نوع أقل خطورة من استهلاك المؤثرات العقلية ، وهو يتسم بالنسبة للناس قبل ظهور الاعتماد القوي لأغراض الترفيهية.
متكرر - نوع من الاستهلاك في حالة وجود الإدمان المشكل ، عندما يظهر احتلال التوازن الهرموني ويحتاج الجسم إلى التغذية من الخارج.
4. من وتيرة الاستخدام.
يمكن أن يتشكل الاعتماد لفترة طويلة - من شهر واحد إلى 10 سنوات ، بما في ذلك بسبب العوامل المذكورة أعلاه. سيتلاشى تدريجيا نظام الغددالصماء ، وسيبدأ الوسواس القهرى بتزهير نفسه - الرغبة في استخدام المواد المخدرة. ومع ذلك ، إذا كان الشخص يلجأ إلى الكحول والمخدراتكل يوم ، بدلاً من مرة واحدة في الأسبوع أو الشهر ، فمن الواضح أنه سوف يمر الطريق إلى إدمان المخدرات بشكل أسرع.
فهل "الاستراحة" من الكحول و "تخفيض جرعة" المخدرات لهم نعنى؟ بماذا سيساعد العلاج إذا كان الشخص لا يريد الشفاء؟
وفقا للمعايير الدولية ، فإن الغرض من دورة التأهيل للمرضى الذين يعانون من إدمان الكحول وإدمان المخدرات هو ضمان التعافي طويل الأجل -من 1 إلى 5 سنوات.
• في المرحلة الأولى ، يركز العلاج على إزالة أعراض الانسحاب، وإزالة المواد الضارة من الجسم ، واستعادة الأداءالطبيعي للأنظمة الحيوية في الجسم ، بما في ذلك نظام الغدد الصماء ، والأعضاء الداخلية ، وكذلك القضاء على متلازمة الوسواس القهري(الرغبة القسرية) على المستوى الفسيولوجي.
• في المرحلة الثانية ، يعمل المعالجون النفسيون والأطباء النفسيون على نفسية المريض: حيث يتم تعليمهم السيطرةعلى الاعتماد، والنبضات الداخلية والعواطف. تساهم التقنيات النفسية الخاصة وتوسيع إطار الآفاق في ظهور الوعي الجديد ، وتغييرالمواقف تجاه الذات والمخدرات.
أولئك الذين لا يريدون التغيير ، ووجود الكحول والمخدرات في حياتهم يناسبهم، يستهدفون المرحلة الأولى. ويأخذون أساسيات السيطرة علىالإدمان من المرحلة الثانية. هذا يسمح لهم لفترة طويلة بعدم زيادة الجرعة، أنهم لا يستسلمون لضغط البيئة ، ويتعاملون مع التوتر والاكتئاب دونالوقوع في حالة السكر أو إدمان المخدرات.
ومع ذلك ، فإن العلاج لا يمر دون أن يترك أثراً: فهو يوقظ انتقاد المرض ويمنح الوقت لاتخاذ قرار. على سبيل المثال ، يمكن للمرضى الذينيعانون من إدمان الكحول ، دون شعور بالرغبة ، أن يقرروا أنفسهم في غضونسنة إلى ثلاثة سنوات ما إذا كان هناكمكاناً لالكحول في حياتهم أم لا.يتعلم المرضى الذين يعانون من إدمان المخدرات "الشعور بالمتعة" من الحياة نفسها ومن مشاركتهم فيها.
نتيجة لذلك ، يمكن أن تصبح "الراحة" إلى أجل غير مسمى ، وسيتم تخفيض الجرعة إلى الصفر. لكن الخيار هو دائما قرار الإنسان.
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