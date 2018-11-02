الشفاء التام أو "الاستراحة " لفترة ما من تعاطي المخدرات والكحول؟

لا أحد سيتحدث معك عن ذلك ، لكن من بين 100 شخص مقدمين طلب العلاج من الإدمان على المخدرات والكحول إلى عيادة إعادة التأهيل لا يسعى حتى 15 منهم على الأقل إلى تحقيق هدف العلاج والتخلص من الادمان، وليس لديهم شيء أساسي- نقد لحالتهم المؤلمة. كل خامس من مدمني المخدرات يريد أن "يخفض الجرعة"، ومن مدمني كحوليًا - يريد أن يقطر و"استراحة" مؤقتًا حتى الشراهة التالية. هل يمكن الاستفادة من هذا العلاج؟ دعونا نرى.

المخدرات والكحول بدلاً من السعادة والحب؟

كل شيء يمكن أن يصبح الروتين. تناول الكحول والمخدرات ليست استثناء. عندما تظهر الحاجة المؤلمة ، يتوقف عند الشخص الشعور بالمتعة. وهو يتعاطى لأنه لا يستطيع أن لم يتعاطى. هذا ما يسمى الإدمان. لكن كيف أنه يعمل على مستوى الجسم؟ من أجل فهم هذا، لجأنا إلى عيادة حيث عالج أكثر من 17000 مدمن المخدرات والكحول - المركز الطبي للدكتور نزارالييف (MCN). لقد أخبرنا أخصائيو المركز أن التأثير الطويل للكحول والمخدرات على الجسم ، أولاً وقبل كل شيء ، يؤدي إلى تغييرات في نظام الغدد الصماء. وهي مسؤولة عن إنتاج التنظيمات البيولوجية - الهرمونات. سيؤكد عالم الغدد الصماء: لا يوجد مزاج جيد بدون السيروتونين ، والسعادة بدون إندورفين. ويقوم بإيلاء الاهتمام طبيب النوم على احتواء الميلاتونين - بدونه لا يوجد نوم عميق وسليم. سيبحث اختصاصي الجنس في مستويات هرمون التستوستيرون والإستروجين. بدون الأدرينالين والنورادرينالين ، لا يمكنك الاستجابة بشكل كاف للتهديدات الخارجية. و هكذا...

الاستخدام المستمر للعقاقير والكحول يؤدي إلى قمع وقمع النظام الهرموني. على المستوى الفسيولوجي ، أصبح الاحتكاك العنيف واضحًا بشكل متزايد - الحاجة إلى ملء نقص هرموني بشكل مصطنع يكفّ عن إنتاجه بشكل طبيعي.