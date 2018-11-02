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السيد حمدي: خفضت راتبي حبا في الأهلي بعد أحداث استاد بورسعيد

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:21 ص
السيد حمدي: خفضت راتبي حبا في الأهلي بعد أحداث استاد بورسعيد
السيد حمدي
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علاء خليف
 

قال السيد حمدي، لاعب النادي الأهلي السابق والترسانة الحالي، إنه قرر خفض راتبه بعد أحداث استاد بورسعيد في عام 2012.

 

وكشف السيد حمدي، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، أنه وافق على خض راتبه من ضمن اللاعبين في القلعة الحمراء حينها بتخفيض رواتبهم.

 

وأكد السيد حمدي، لاعب النادي الأهلي السابق والترسانة الحالي، أن اللاعبين لا يفكرون في المسائل المالية، والأهم هو حصد البطولات وحينها سيتغير الوضع.

 

وكشف السيد حمدي، أن حسام غالي لاعب الأهلي السابق، أوضح أن مسئولي القلعة الحمراء لا ينسوا أي لاعب في أي أزمة يتعرض لها.

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