السيد حمدي: عرضت نفسي للانضمام إلى صفوف الترسانة

قال السيد حمدي، لاعب النادي الأهلي السابق والترسانة الحالي، إنه تواجد في النادي المصري البورسعيدي قبل أن ينتقل إلى دوري الدرجة الثانية «الممتاز ب».

وكشف السيد حمدي، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، أنه لم يحصل على فرصته الكاملة في النادي البورسعيدي، لينتقل إلى صفوف الداخلية على سبيل الإعارة، وبعد انتهاء مدة الإعارة حصل على عرض للاحتراف في الدوري اللبناني ولكن مسألة السمسرة عطلت الصفقة.

وأشار السيد حمدي، لاعب النادي الأهلي السابق والترسانة الحالي، إلى أنه قرر بعد ذلك الانضمام إلى نادي المنصورة، ونجح في تسجيل 11 هدف، ثم لعب في نادي دمياط لمدة شهر ولم تستقر الأوضاع وقرر الرحيل.

وأكد السيد حمدي لاعب النادي الأهلي السابق، أنه عرض على مسئولي نادي الترسانة الانضمام إلى صفوفهم وبالفعل تم التعاقد لمدة عامين وسجل ثلاثة أهداف ولكنه في المباراة السابقة في الدوري الممتاز ب تعرض للإصابة بالرباط الصليبي.