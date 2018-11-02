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الأهلي يتفوق على الترجي بفارق 12 مليون دولار في القيمة التسويقية للاعبين

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:10 ص
الأهلي يتفوق على الترجي بفارق 12 مليون دولار في القيمة التسويقية للاعبين
الاهلي
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عمرو مصطفى
 

عقد الكابتن زكريا ناصف، مقارنة بين القيمة التسويقية للنادي الأهلي المصري والترجي التونسي وذلك قبل مواجهة الفريقين اليوم الجمعة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

 

وأضاف زكريا ناصف، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن القيمة التسوقية لاعبي النادي الأهلي تبلغ 29 مليون دولار أي 519 مليون جنيه مصري، أما الترجي تبلغ القيمة السوقية 17 مليون دولار، أي بفارق 12 مليون دولار بين الناديين.

 

وكشف الكابتن زكريا ناصف أن أغلى اللاعبين في القيمة السوقية بين الفريقين وليد أزارو 3.19 مليون دولار، وجونيور أجاي 2.20 مليون دولار وعمرو السولية 1.7 مليون دولار وعلي معلول 1.7 مليون دولار وحسام عاشور 1.36 مليون دولار

 

وأضاف أن القيمة السوقية للاعبي فريق الترجي التونسي تصدرها طه ياسين الخنيسي بواقع 1.4 مليون دولار وأنيس بدري 1.36 مليون دولار و فوسيني كوليبالي 1.33 مليون دولار، وجيلاني شعلالي 1.26 مليون دولار، وفرانك كوم 912 ألف دولار.

 

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