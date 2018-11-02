أول مصري يقوم ببطولة "أوبرا عايدة".. معلومات عن حسن كامي في عيد ميلاده

يحتفل الفنان حسن كامي، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الثاني والثمانين.





وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١٣ معلومة عنه.



١- ولد حسن كامي محمد علي في الثاني من نوفمبر ١٩٣٦.



٢- حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، كما درس بمعهد الكونسرفتوار، وحصل على دراسات عليا في إيطاليا.



٣- عمل في دار الأوبرا المصرية منذ عام ١٩٦٣.



٤- إلى جانب ممارسته الغناء الأوبرالي، عمل كامي موظف حجز ومبيعات في إحدى شركات السياحة في الفترة من 1958-1961، ثم مدير محطة طيران في الشرق الأوسط بمطار القاهرة في الفترة من 1961-1968، وبعدها عمل مدبر وممثل للخطوط الجوية التونسية في الفترة من ١٩٦٨: ١٩٧٧، ثم رأس إحدى شركات السياحة في عام ١٩٧٧، ووكيل عام بإحدى الخطوط الجوية العالمية.



٥- أول مصري يلعب دور البطولة في أوبرا عايدة على مسارح الأوبرا في الاتحاد السوفيتي ١٩٧٤.



٦- على مدار ربع قرن، شارك في أكتر من ٢٠٠ أوبرا عالمية في " إيطاليا، الاتحاد السوفيتي، بولندا، فرنسا، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا، الدنمارك".



٧- حصل على العديد من الجوائز والتكريمات منها: الجائزة الثالثة العالمية في الغناء الاوبرالي من إيطاليا 1969، الجائزة الرابعة العالمية 1973، الجائزة السادسة من اليابان 1976، شهادة التقدير من السياحة والطيران المدني 1976، الميدالية الذهبية، الجائزة الأولى في مهرجان موسيقى الألعاب الأولمبية بسول بكوريا الجنوبية 1988



٨- قدمه للمسرح الفنان محمد نوح، حيث شارك في مسرحية "انقلاب"، وبعدها توالت مشاركاته في مسرحيات: "دلع الهوانم، ولا مؤاخذة، يا منعم".



