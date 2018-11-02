الأهلي يحذر جماهيره قبل مباراة الترجي

طالب العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، من جماهير النادي بعدم استخدام الألعاب النارية والشماريخ خلال مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وأضاف مرجان، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف ببرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، أنه طبقا للوائح التي يقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» يمنع توجيه السباب، الهتافات السيادية حيث يتم توقيع غرامات على النادي.

وأكد محمد مرجان، أن جماهير الأهلي على قدر المسئولية والوعي، وتم توفير كافة التذاكر للمباراة النهائية، وطالب أن تستكمل فرحة الأهلي بالتشجيع المثالي.

وأشار العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إلى أن القلعة الحمراء ثاني أفضل نادي في العالم حصدا للبطولات يحلم بأن يعود إلى الصدارة.

ونوه المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بأنه سيتم فتح منفذ بيع تذاكر المباراة في استاد الإسكندرية اليوم الجمعة منذ الساعة العاشرة صباحا حتى نفاذ التذاكر، كاشفا أنه تبقى 800 تذكرة مخصصة للدرجة الثالثة من أصل 18.500 تذكرة تم تخصيصهم للجمهور.