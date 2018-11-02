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صحفي سابق بـ"الجزيرة": القناة القطرية تعاونت مع الـ"CIA"

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:29 ص
صحفي سابق بـالجزيرة: القناة القطرية تعاونت مع الـCIA
محمد فهمي
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نعيم يوسف
 
قال محمد فهمي، الصحفي السابق في قناة الجزيرة، إنه اشترط على قناة الجزيرة الإنجليزية التي كان يعمل بها ألا تنشر أي تقرير يقوم بإعداده على القناة العربية لأنها محظورة بحكم القضاء الإداري في مصر وهذا سوف يتسبب في حبسهم.

وأوضح "فهمي"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أن القناة تجاهلت ذلك وقامت بتعريب التقرير ونشره على القناة العربية، معقبا: "كنت بتخانق معاهم في الإيميلات"، موضحا أنه تعامل مع قناة الجزيرة بنوع من "السذاجة".

ولفت إلى أن القناة تعاونت مع الـ"سي آي إية"، وحذفت مشاهد قتل العراقيين بناء على طلب من مدير جهاز الاستخبارات الأمريكي.
المزيد عن: محمد فهمي قناة الجزيرة سي آي إية العراق
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