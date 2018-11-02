ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:47 ص
تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018
طقس - ارشيفية
طباعة
 
 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل شمالا مائل للحرارة على باقي الأنحاء لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون غزيرة على حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 30 والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، ومطروح العظمى 26 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 31 والصغرى 17، وقنا العظمى 31 والصغرى 18، وأسوان العظمى 32 والصغرى 23.

المزيد عن: مصر شبورة درجات الحرارة حالة الطقس حالة الجو القاهرة أمطار أرصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
طلائع الجيش
الجونة
-
x
15:30
-
إنبي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
سموحة
بيراميدز
-
x
17:30
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
14:55
-
التعاون
القادسية
-
x
16:35
-
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 7:00:00 AM