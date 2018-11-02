تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل شمالا مائل للحرارة على باقي الأنحاء لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.





كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون غزيرة على حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 30 والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، ومطروح العظمى 26 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 31 والصغرى 17، وقنا العظمى 31 والصغرى 18، وأسوان العظمى 32 والصغرى 23.



