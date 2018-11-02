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الإسماعيلي يعلن غياب مدافعه ريتشارد بافور عن لقاء المصري

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:44 ص
الإسماعيلي يعلن غياب مدافعه ريتشارد بافور عن لقاء المصري
ريتشارد بافور
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الفجر الرياضي
 

قال الدكتور آكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى للإسماعيلى إن ريتشارد بافور قلب دفاع الفريق سيغيب عن مواجهة المصرى لعدم اكتمال شفائه.

 

ويحتضن ملعب الإسماعيلية مواجهة الدراويش أمام الفريق البورسعيدى ، المقرر لها غدا السبت لحساب الأسبوع الــ12 بالدورى المحلي.

 

وأضاف بأن المدافع الغانى يعانى من جزع بالرباط الداخلى للركبة ، مشيرا إلى أنه يحتاج لفترة راحة عدة أيام قبل العودة للتدريبات الجماعية.

 

وأتم عبد العزيز حديثه بأن ريتشارد بافور يخضع لحقن بلازما وسيتعافى من الإصابة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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