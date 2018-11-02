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زكريا ناصف للأهلي: أمامكم مهمة انتحارية لإسعاد الجماهير

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:39 ص
زكريا ناصف للأهلي: أمامكم مهمة انتحارية لإسعاد الجماهير
الاهلي
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الفجر الرياضي
 

قال الكابتن زكريا ناصف إن النادي الأهلي تنتظره مهمة انتحارية في مباراته أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد الجيش ببرج العرب الساعة التاسعة مساء الجمعة.


زكريا ناصف للأهلي: أمامكم مهمة انتحارية لإسعاد الجماهير

وأضاف زكريا ناصف، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هناك حالة من القلق والتفاؤل والتوتر بين جماهير النادي الأهلي في مصر وفي الدول العربية والعالمية حيث تنتظر أن يحمل الأهلي كأس البطولة من تونس في مباراة الإياب التي تقام في 9 نوفمبر مقبل.

 

وكشف أن العودة بالبطولة يتطلب اجتهاد وتعب وبذل مجهود وعمل جماعي وإنكار ذات من جانب الجميع، فالكل أهلي، موضحا أن الجميع يتمنى أن يحصد الأهلي لقب البطولة الإفريقية التاسعة على مدار تاريخه.

المزيد عن: زكريا ناصف دوري أبطال أفريقي الترجي الاهلي
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