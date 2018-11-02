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بسام الشماع: فكرة الابتكارات والاختراعات موجودة في الجينات المصرية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:20 ص
بسام الشماع: فكرة الابتكارات والاختراعات موجودة في الجينات المصرية
بسام الشماع
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نعيم يوسف
 
قال المؤرخ بسام الشماع، عضو الجمعية التاريخية، إن فكرة الابتكارات والاختراعات موجودة في الجينات المصرية، لأنهم في مصر القديمة كانوا يبتكرون ويخترعون.

وأوضح "الشماع"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الحضارة التي تقود هي الحضارة التي تبتكر وتقدم شيئا غير موجود، فتتفوق بها.

ولفت إلى أن الشباب المصري لديه "كنز من الاختراعات" القديمة والتي يمكن تطويرها الآن، لافتا إلى نقل المياه بـ"الشادوف" يعتبر أول أداة ري في العالم والذي يتم تدريسه في الولايات المتحدة الأمريكية.
المزيد عن: مصر بسام الشماع الولايات المتحدة الحضارة المصرية
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