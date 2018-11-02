أعلن الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشاركة الثنائي محمود حمدي الونش و محمود عبد الرحيم جنش ، في تدريبات القلعة البيضاء اليوم، بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.

جنش والونش يشاركان اليوم في مران الزمالك بعد تعافيهما من الإصابة





وكان الزمالك حقق فوزا كبيرا على نظيره وادي دجلة مساء أمس الخميس، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي احتضنها ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري.