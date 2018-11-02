اخبار يوفنتوس.. 5 مباريات مرتقبة للسيدة العجوز بشهر نوفمبر
يستعد نادي يوفنتوس بقيادة مدربه ماسيمليانو أليجري 5 مباريات سهلة خلال شهر نوفمبر القادم، حيث سيخوض مباريات سهلة نسبياً في جميع البطولات التي يشارك بها.
ويرصد لكم
"الفجر الرياضي" مباريات يوفنتوس خلال شهر نوفمبر.
مباريات يوفنتوس
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1- يوفنتوس - كالياري
.. يوم السبت 3 نوفمبر في الساعة 9:30 مساءً، علي ملعب "اليوفي آرينا".
2- يوفنتوس - مانشستر
يونايتد .. يوم الأربعاء 7 نوفمبر في الساعة 10 مساءً، علي ملعب "اليوفي آرينا".
3- ميلان - يوفنتوس
.. يوم الأحد 11 نوفمبر في الساعة 9:30 مساءً، علي ملعب "سان سيرو".
4- يوفنتوس - سبال
.. يوم السبت 24 نوفمبر في الساعة 7 مساءً، علي ملعب "اليوفي آرينا".
5- يوفنتوس - فالنسيا
.. يوم الثلاثاء 27 نوفمبر في الساعة 10 مساءً، علي ملعب "اليوفي آرينا".