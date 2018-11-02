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اخبار يوفنتوس.. 5 مباريات مرتقبة للسيدة العجوز بشهر نوفمبر

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:20 ص
اخبار يوفنتوس.. 5 مباريات مرتقبة للسيدة العجوز بشهر نوفمبر
يوفنتوس
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أحمد عصام
 

يستعد نادي يوفنتوس بقيادة مدربه ماسيمليانو أليجري 5 مباريات سهلة خلال شهر نوفمبر القادم، حيث سيخوض مباريات سهلة نسبياً في جميع البطولات التي يشارك بها.

 

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مباريات يوفنتوس خلال شهر نوفمبر.

 

مباريات يوفنتوس :-

 

1- يوفنتوس - كالياري .. يوم السبت 3 نوفمبر في الساعة 9:30 مساءً، علي ملعب "اليوفي آرينا".

 

2- يوفنتوس - مانشستر يونايتد .. يوم الأربعاء 7 نوفمبر في الساعة 10 مساءً، علي ملعب "اليوفي آرينا".

 

3- ميلان - يوفنتوس .. يوم الأحد 11 نوفمبر في الساعة 9:30 مساءً، علي ملعب "سان سيرو".

 

4- يوفنتوس - سبال .. يوم السبت 24 نوفمبر في الساعة 7 مساءً، علي ملعب "اليوفي آرينا".

 

5- يوفنتوس - فالنسيا .. يوم الثلاثاء 27 نوفمبر في الساعة 10 مساءً، علي ملعب "اليوفي آرينا".

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