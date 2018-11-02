أسامة ياسين: سرعة الإنترنت في مصر ستصل إلى 1000 ميجا



وأشار "ياسين" في لقاء مع قناة dmc الفضائية، إلى أنه إذا كان في نفس البناية من يريد انترنت فائق السرعة ومن لا يريد ذلك، فهناك ما يعرف بـ"داتا بورد"، والتي تتيح لهم إمكانية الفصل وتلبية احتياجات العملاء.



وشدد على أن التركيب لا يستغرق أكثر من 15 دقيقة، ويلبي احتياجات العملاء الذين يقومون بأبحاث على الانترنت، أو يعملون من خلال الانترنت، وهناك أيضا حلول قريبة للهاتف المحمول.

قال المهندس أسامة ياسين رئيس شركة جيجا جلوبال، إن هناك جهاز يتم تركيبه في "الكابينة" الخاصة بتزويد الإنترنت، يساعد في وصول سرعة الإنترنت في مصر إلى 1000 ميجا.