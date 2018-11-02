قطع المياه عن بعض مدن أسوان الجمعة والسبت للصيانة‎

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع المياه عن مناطق (الشلال – جبل شيشة – فرق الأمن - الصداقة القديمة – مطلع المدينة الصناعية الجديدة وحتى المدينة الصناعية الجديدة – عزب كيما وتضم عزب الفرن والمرشح والسنية والنهضة والتحرير – منطقة الأولى بالرعاية – عمارات كيما شرق – السيل الجديد)، للقيام بأعمال الصيانة لخط مياه محطة مياه الشلال الإرتوازية ومحطة مياه جبل شيشة، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه إعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصر يوم السبت.





أهابت الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والإتصال بالخط الساخن للشركة 125 فى حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.



