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شريهان تواسي نجلاء فتحي بهذه الكلمات بعد وفاة زوجها الراحل حمدي قنديل

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 05:32 ص
شريهان تواسي نجلاء فتحي بهذه الكلمات بعد وفاة زوجها الراحل حمدي قنديل
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قدمت الفنانة القديرة شريهان، واجب العزاء للفنانة نجلاء فتحى، فى وفاة زوجها الإعلامي القدير حمدى قنديل، الذى توفى بالأمس عن عمر ناهز الـ 82 عامًا.

وكتبت شيريهان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "كان وسيظل فى نفسى سيرته طيبة حسنة عطرة، سلوكه وأفعاله وخلقه وأخلاقه وسمعته جميلة نقيه نظيفة، إنسان مصري محترم مثقف غير مدعي ولا متناقض نقى حر". 

وأضافت "رحمة الله على الإعلامي الكبير والأستاذ العظيم حمدي قنديل وخالص عزائي إلى حبيبتي وصديقتي ونجمة عظيمة جميلة من نجوم قلبى إنسانيًا وفنيًا". 


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