قناة مفتوحة تنقل موقعة الاهلي والترجي بنهائي دوري الأبطال

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الترجي التونسي اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وتذاع المباراة عبر فضائية beIN SPORTS hd الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، كما تذاع مجانا عبر الفضائية الثانية والنيل للرياضة البث الأرضي.





ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:-



