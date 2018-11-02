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قناة مفتوحة تنقل موقعة الاهلي والترجي بنهائي دوري الأبطال

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 05:19 ص
قناة مفتوحة تنقل موقعة الاهلي والترجي بنهائي دوري الأبطال
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الفجر الرياضي
 

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الترجي التونسي اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وتذاع المباراة عبر فضائية beIN SPORTS hd الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، كما تذاع مجانا عبر الفضائية الثانية والنيل للرياضة البث الأرضي.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ساليف كوليبالي وسعد سمير وأحمد فتحي وأيمن أشرف

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية ووليد سليمان وأحمد حمودي وإسلام محارب

خط الهجوم: وليد أزارو

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