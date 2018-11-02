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سالم عبدالجليل: لا ننكر السحر ولا الحسد.. ولكن

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 05:23 ص
سالم عبدالجليل: لا ننكر السحر ولا الحسد.. ولكن
سالم عبدالجليل
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نعيم يوسف
 
قال الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن هناك ثلاثة عناصر رئيسية في الكون، وهي الملائكة، والجن، والإنسان، وقد سخر الله كل ما في الكون لخدمة الإنسان.

وأضاف "عبدالجليل"، في لقاء مع قناة المحور، أن الإنسان المؤمن يعلم تماما أن الجن مخلوق مثله، ومكلف بالدين، وهناك طائفة آمنت بالدين وأصبحوا دعاة لله تعالى، وهم طوائف فيهم الطيب وفيهم الشرير.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أن الإنسان المعتصم بالله لا يضره كيد الشيطان أبدا، حيث أن كيد الشياطين ضعيفا، معقبا: "كيد المرأة قد يكون أقوى من كيد الشيطان"، مشددا على أن الإنسان يستطيع التغلب على الشيطان بذكر الله، والشيطان يتغلب علي الإنسان في لحظات البعد عن الله.

وعن الأعمال السلفية والسحر، فقد قال: نحن لا ننكر السحر ولا الحسد، ولكن نؤمن بقول الله: "إِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ".
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