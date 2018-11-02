رامي عياش يتألق بحفل ضخم وسط 20 ألف من جمهوره بالإسكندرية (صور)

افتتح رامي الحفل بأغنية "يالا نرقص" وسط تفاعل هتافات وصيحات الاعجاب .. بعدها حرص على تحية الجمهور علي الاستقبال الحار وبخاصة أهالي الاسكندرية ثم انطلق ليقدم المزيد من اغانيه المميزة على مدى قرابة الساعتين منها "يا مسهر عيني" ،"خليني معاك" ، "في مكان" ،"سواح" للعندليب ، "الحق معادك" ،"سوا" ،"قديش كان في ناس" ،"مبروك" ، "الشباك " ،"الناس الرايقة" ،"مجنون" ،"بالعكس" .. ليختتم بـ "القلب مال".

كان ضمن الحضور رئيس نادي سبورتينج د.أحمد ورده وحرمه ،مصطفي الرفاعي وعد كبير من مشاهير المجتمع السكندري.





شارك في احياء فقرات الحفل الـ DJ علي تامر الذي قدم العديد من أشهر التراكات الغربية والشرقية التي أشعلت حماس الجمهور وبخاصة الشباب بالاضافة الى تألق عازفه الكمان الأولي بمصر هالة كمال بالعديد من المقطوعات الموسيقية الاستعراضية وكذلك الـ dj السكندري الشهيرDJ Mo.







على جانب آخر رامى عياش للمشاركة فى فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الــ 27 بحفل يوم الأحد 4 نوفمبر المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى. كما يعكف رامي عياش حاليًا على التحضير لألبومه الجديد الذى يتعاون فيه مع شركة "مزيكا" بعد تعاقده معها فى أغسطس الماضى ومن المقرر طرحه خلال العام المقبل. الحفل من تنظيم تامر عبد المنعم "pmg" و مصطفي أبو دشيش "mosttic" الذان حرصت علي توفير كافية التجهيزات للخروج بحفل ضخم علي غرار سهرات اللايف العالمية بداية من تراسات إضاءة وليزر لايهاب ابو السعود وصوت احمد منسي ومسرح ضخم من تصميم علاء اندلس وختاما بالجمهور الكبير من محبي اغاني عياش المميزة.



